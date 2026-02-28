#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
497.56
586.92
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
497.56
586.92
6.44
События

Запрет на полеты над странами Ближнего Востока установили авиационные власти Казахстана

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, алматинский аэропорт, международный аэропорт Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2026 16:42 Фото: akorda.kz
28 февраля 2026 года Авиационная администрация Казахстана установила запрет для казахстанских авиакомпаний на выполнение полетов в Ближневосточном регионе, сообщает Zakon.kz.

Под запрет попали шесть стран Ближнего Востока.

"В связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке и высоким уровнем угрозы для безопасности гражданской авиации Авиационная администрация Казахстана устанавливает полный запрет на выполнение полетов над, в пределах и вблизи воздушного пространства Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения", – говорится в сообщении КГА.

Настоящее указание распространяется на все регулярные и нерегулярные пассажирские, грузовые и технические рейсы казахстанских эксплуатантов воздушных судов.

Таким образом, 28 февраля в расписание полетов авиакомпании Air Astana и FlyArystan были внесены следующие изменения:

  • Рейсы KC263 Алматы – Медина, KC897 Алматы – Дубай, KC653 Алматы – Доха, KC205 и КС207 Астана – Дубай возвращаются в аэропорты вылета.
  • KC899 Алматы – Дубай направлен в Дели.
  • Рейс FlyArystan FS7617 Актау – Дубай ушел на запасной аэродром.
  • Остальные рейсы на Ближний Восток от 28 февраля отменены.

В расписании авиакомпании SCAT на 28 февраля и 1 марта отсутствуют рейсы по направлениям на Ближний Восток.

Согласно информации, полученной от представительств иностранных авиакомпаний (Qatar Airways, Air Arabia, Air Arabia Abu Dhabi, Flydubai, Jazeera Airways, Air Cairo, Red Sea), ведется разработка плана действий совместно с головными офисами авиакомпаний и туроператорами.

У иранских авиакомпаний наблюдаются изменения в расписании. Так, у Qeshm Air 28 февраля рейсы по направлениям на Ближний Восток будут задержаны, а у Pars Air в период с 28 февраля по 3 марта рейсы отсутствуют.

В целях оказания помощи пассажирам на базе АО "Авиационная администрация Казахстана" будет функционировать колл-центр на круглосуточной основе: тел. +7 7172 7798215.

Касательно статуса рейса пассажирам рекомендуется обращаться по следующим контактам:

  • Air Astana + 7727244 44 77, +7 7172 58 44 77, +7 702 702 44 77.
  • FlyArystan +7 727 331 1010 (WhatsApp +7 702 702 0227).
  • SCAT +7 7252 99 88 80.
  • Qazaq Air + 7 727 356 14 14.
  • АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" +7 7172 702-999.
  • АО "Международный аэропорт Алматы" +7 727 228 00 19.

Пассажирам необходимо заранее проверять актуальный статус своих рейсов на сайтах авиакомпаний.

Материал по теме
, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2026 16:42
Токаев поручил Совбезу усилить меры безопасности из-за обстановки на Ближнем Востоке

28 февраля 2026 года в Иране произошли взрывы. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что удары направлены на "устранение угроз Израилю". Трамп подтвердил, что в операции приняли участие и США.

Ранее в МИД рассказали, сколько казахстанцев находится в Иране.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Полеты над Ираном запретили казахстанским авиакомпаниям
18:10, 26 января 2026
Полеты над Ираном запретили казахстанским авиакомпаниям
О возобновлении полетов на Ближний Восток заявила казахстанская авиакомпания
09:53, 25 июня 2025
О возобновлении полетов на Ближний Восток заявила казахстанская авиакомпания
Казахстан запретил полеты над шестью странами из-за ситуации на Ближнем Востоке
21:11, 13 июня 2025
Казахстан запретил полеты над шестью странами из-за ситуации на Ближнем Востоке
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский борец вышел в полуфинал престижного турнира в Тиране
16:56, Сегодня
Казахстанский борец вышел в полуфинал престижного турнира в Тиране
Казахстанский борец потерпел поражение от американца на топ-турнире в Тиране
16:14, Сегодня
Казахстанский борец потерпел поражение от американца на топ-турнире в Тиране
"Уничтожением" завершилась схватка Казахстан - Кыргызстан на топ-турнире в Албании
15:30, Сегодня
"Уничтожением" завершилась схватка Казахстан - Кыргызстан на топ-турнире в Албании
Лидер "Кайрата" рассказал о своих ожиданиях от матча против "Тобыла" в Суперкубке
15:25, Сегодня
Лидер "Кайрата" рассказал о своих ожиданиях от матча против "Тобыла" в Суперкубке
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: