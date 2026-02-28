Запрет на полеты над странами Ближнего Востока установили авиационные власти Казахстана

28 февраля 2026 года Авиационная администрация Казахстана установила запрет для казахстанских авиакомпаний на выполнение полетов в Ближневосточном регионе, сообщает Zakon.kz.

Под запрет попали шесть стран Ближнего Востока.

"В связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке и высоким уровнем угрозы для безопасности гражданской авиации Авиационная администрация Казахстана устанавливает полный запрет на выполнение полетов над, в пределах и вблизи воздушного пространства Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения", – говорится в сообщении КГА.

Настоящее указание распространяется на все регулярные и нерегулярные пассажирские, грузовые и технические рейсы казахстанских эксплуатантов воздушных судов.

Таким образом, 28 февраля в расписание полетов авиакомпании Air Astana и FlyArystan были внесены следующие изменения:

Рейсы KC263 Алматы – Медина, KC897 Алматы – Дубай, KC653 Алматы – Доха, KC205 и КС207 Астана – Дубай возвращаются в аэропорты вылета.

KC899 Алматы – Дубай направлен в Дели.

Рейс FlyArystan FS7617 Актау – Дубай ушел на запасной аэродром.

Остальные рейсы на Ближний Восток от 28 февраля отменены.

В расписании авиакомпании SCAT на 28 февраля и 1 марта отсутствуют рейсы по направлениям на Ближний Восток.

Согласно информации, полученной от представительств иностранных авиакомпаний (Qatar Airways, Air Arabia, Air Arabia Abu Dhabi, Flydubai, Jazeera Airways, Air Cairo, Red Sea), ведется разработка плана действий совместно с головными офисами авиакомпаний и туроператорами.

У иранских авиакомпаний наблюдаются изменения в расписании. Так, у Qeshm Air 28 февраля рейсы по направлениям на Ближний Восток будут задержаны, а у Pars Air в период с 28 февраля по 3 марта рейсы отсутствуют.

В целях оказания помощи пассажирам на базе АО "Авиационная администрация Казахстана" будет функционировать колл-центр на круглосуточной основе: тел. +7 7172 7798215.

Касательно статуса рейса пассажирам рекомендуется обращаться по следующим контактам:

Air Astana + 7727244 44 77, +7 7172 58 44 77, +7 702 702 44 77.

FlyArystan +7 727 331 1010 (WhatsApp +7 702 702 0227).

SCAT +7 7252 99 88 80.

Qazaq Air + 7 727 356 14 14.

АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" +7 7172 702-999.

АО "Международный аэропорт Алматы" +7 727 228 00 19.

Пассажирам необходимо заранее проверять актуальный статус своих рейсов на сайтах авиакомпаний.

28 февраля 2026 года в Иране произошли взрывы. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что удары направлены на "устранение угроз Израилю". Трамп подтвердил, что в операции приняли участие и США.

