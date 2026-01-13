#Казахстан в сравнении
События

Пострадал ли Казахстан из-за атаки дронов на КТК – ответ Минэнерго

Каспийский Трубопроводный Консорциум, КТК, нефтепровод, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 21:31 Фото: cpc.ru
В декабре в Казахстане было зафиксировано временное снижение объемов отгрузки нефти через морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом 13 января заявили в Министерстве энергетики, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в ведомстве, сокращение поставок было связано с вынужденной приостановкой работы выносного причального устройства ВПУ-3 после атаки беспилотного летательного аппарата, а также с неблагоприятными погодными условиями в акватории Черного моря, включая штормы.

Для недопущения остановки добычи и минимизации влияния внешних факторов Министерство энергетики провело перераспределение экспортных потоков. Часть объемов нефти была переориентирована на альтернативные маршруты.

В частности, зафиксирован рост транспортировки нефти по направлению Атырау – Самара, а также увеличение поставок в Китай. По остальным экспортным направлениям объемы транспортировки сохранились на уровне средних плановых показателей.

Ранее Минэнерго сделало заявление касательно атаки дронов на танкеры с казахстанской нефтью.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
