Пострадал ли Казахстан из-за атаки дронов на КТК – ответ Минэнерго

В декабре в Казахстане было зафиксировано временное снижение объемов отгрузки нефти через морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом 13 января заявили в Министерстве энергетики, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в ведомстве, сокращение поставок было связано с вынужденной приостановкой работы выносного причального устройства ВПУ-3 после атаки беспилотного летательного аппарата, а также с неблагоприятными погодными условиями в акватории Черного моря, включая штормы.

Для недопущения остановки добычи и минимизации влияния внешних факторов Министерство энергетики провело перераспределение экспортных потоков. Часть объемов нефти была переориентирована на альтернативные маршруты.

В частности, зафиксирован рост транспортировки нефти по направлению Атырау – Самара, а также увеличение поставок в Китай. По остальным экспортным направлениям объемы транспортировки сохранились на уровне средних плановых показателей.

Ранее Минэнерго сделало заявление касательно атаки дронов на танкеры с казахстанской нефтью.