Заявление по отгрузке нефти на терминале КТК сделало Минэнерго Казахстана

В Министерстве энергетики (МЭ) Казахстана высказались о ситуации с отгрузкой нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщает Zakon.kz.

В декабре 2025 года глава Минэнерго Ерлан Аккенженов рассказал, при каких условиях КТК вернется к работе без ограничений.

"Министерство энергетики Республики Казахстан сообщает, что на сегодняшний день отгрузка нефти на терминале КТК осуществляется через выносное причальное устройство ВПУ-1. Технологический процесс ведется в штатном режиме, с учетом корректировок на текущие погодные условия в акватории", – рассказала советник министра – официальный представитель МЭ РК Асель Серикпаева сегодня, 13 января 2026 года.

Она отметила, что основной приоритет ведомства – обеспечение стабильности экспортных поставок и недопущение критического затоваривания мощностей хранения.

"Министерство продолжает осуществлять постоянный мониторинг ситуации и находится на прямой связи с международными партнерами и оператором консорциума", – заключила Асель Серикпаева.

Ранним утром 29 ноября 2025 года объекты морской инфраструктуры КТК в районе порта Новороссийска были атакованы беспилотными плавсредствами. В результате атаки серьезные повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2.

15 декабря 2025 года министр энергетики Ерлан Аккенженов сообщил, что после повреждения одного из ВПУ Каспийского трубопроводного консорциума ведутся восстановительные работы, а поставку новых установок планируют ускорить.