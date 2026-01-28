В Минэнерго рассказали о танкерах КТК, подвергшихся атакам

Министр энергетики Ерлан Аккенженов на брифинге в Мажилисе 28 января 2026 года сообщил подробности об атаках на танкеры, работавшие с терминалом Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), передает корреспондент Zakon.kz.

Министр отметил, что никто не застрахован от атак.

"Вы видели, что происходит. Атаковали не только ВПУ, но и танкеры. Было атаковано два танкера. Один принадлежит Matilda, был зафрахтован дочерней компанией "КазМунайГаза" – "КазморТрансфлот", под мальтийским флагом. Он был специально нанят для этой отгрузки. Второй танкер находился на длительном тайм-чартере, был зафрахтован компанией Chevron. Эти танкеры получили повреждения, но не критические. Они сохранили плавучесть и были отправлены на ремонт. Это не повлияло на отгрузку, но, естественно, повлияло на рост стоимости страховки", – сказал он.

С его слов, оба инцидента произошли примерно в 140 километрах от залива Новороссийска, где находится терминал КТК.

"Танкеры были с включенными транспондерами, их можно было легко идентифицировать. Они не принадлежали никакому "серому флоту". Даже существует термин у нефтяников – "почищенные" по правилам Chevron, то есть без ограничений и серых списков. Поэтому эти атаки вызывают недоумение", – дополнил министр.

13 января 2026 года появилась информация, что танкеры с казахстанской нефтью подверглись атаке дронами близ Каспийского трубопроводного консорциума. Инцидент с танкером Matilda подтвердили в "КазМунайГазе".

Отметим, что это не первая атака дронов. Ранним утром 29 ноября 2025 года объекты морской инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума в районе порта Новороссийска были атакованы беспилотными плавсредствами. В результате атаки серьезные повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2. 15 декабря министр энергетики Ерлан Аккенженов рассказал, при каких условиях КТК вернется к работе без ограничений.

Сегодня, 28 января 2026 года, министр энергетики Ерлан Аккенженов сообщил, что Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) уже заказал два новых выносных причальных устройства (ВПУ).