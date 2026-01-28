#Казахстан в сравнении
Экономика и бизнес

В Минэнерго рассказали о танкерах КТК, подвергшихся атакам

Каспийский Трубопроводный Консорциум, КТК, нефтепровод, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 13:53 Фото: cpc.ru
Министр энергетики Ерлан Аккенженов на брифинге в Мажилисе 28 января 2026 года сообщил подробности об атаках на танкеры, работавшие с терминалом Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), передает корреспондент Zakon.kz.

Министр отметил, что никто не застрахован от атак.

"Вы видели, что происходит. Атаковали не только ВПУ, но и танкеры. Было атаковано два танкера. Один принадлежит Matilda, был зафрахтован дочерней компанией "КазМунайГаза" – "КазморТрансфлот", под мальтийским флагом. Он был специально нанят для этой отгрузки. Второй танкер находился на длительном тайм-чартере, был зафрахтован компанией Chevron. Эти танкеры получили повреждения, но не критические. Они сохранили плавучесть и были отправлены на ремонт. Это не повлияло на отгрузку, но, естественно, повлияло на рост стоимости страховки", – сказал он.

С его слов, оба инцидента произошли примерно в 140 километрах от залива Новороссийска, где находится терминал КТК.

"Танкеры были с включенными транспондерами, их можно было легко идентифицировать. Они не принадлежали никакому "серому флоту". Даже существует термин у нефтяников – "почищенные" по правилам Chevron, то есть без ограничений и серых списков. Поэтому эти атаки вызывают недоумение", – дополнил министр.

13 января 2026 года появилась информация, что танкеры с казахстанской нефтью подверглись атаке дронами близ Каспийского трубопроводного консорциума. Инцидент с танкером Matilda подтвердили в "КазМунайГазе".

Отметим, что это не первая атака дронов. Ранним утром 29 ноября 2025 года объекты морской инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума в районе порта Новороссийска были атакованы беспилотными плавсредствами. В результате атаки серьезные повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2. 15 декабря министр энергетики Ерлан Аккенженов рассказал, при каких условиях КТК вернется к работе без ограничений.

Сегодня, 28 января 2026 года, министр энергетики Ерлан Аккенженов сообщил, что Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) уже заказал два новых выносных причальных устройства (ВПУ).

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
