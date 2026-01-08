Сразу восемь автобусов изменят маршруты в Алматы из-за закрытия рынка и строительства транспортного узла
В Алматы с предстоящей пятницы изменятся маршруты сразу восьми автобусов. Причина – закрытие рынка и строительство транспортного узла, сообщает Zakon.kz.
Об этом сегодня, 8 января 2026 года, стало известно из Telegram-канала ТОО "Транспортный Холдинг города Алматы":
"В связи с закрытием рынка "Барлык" и строительством транспортного узла с 9 января временно изменяются схемы движения нескольких маршрутов".
Маршруты изменят восемь автобусов.
№15:
- В южном направлении: пр. Райымбека – ул. Алтын Орда – перенос конечного пункта на остановку "Рынок Барлык" (на 130 метров южнее прежнего места).
- В обратном направлении: начало движения с обновленного остановочного пункта "Рынок Барлык" – ул. Алтын Орда – пр. Райымбека, далее по схеме.
№47:
- В южном направлении: пр. Райымбека – ул. Алтын Орда – перенос конечного пункта на остановку "Рынок Барлык" (на 130 метров южнее прежнего места).
- В обратном направлении: начало движения с обновленного остановочного пункта "Рынок Барлык" – ул. Алтын Орда – пр. Райымбека, далее по схеме.
№55:
- В южном направлении: пр. Райымбека – ул. Алтын Орда – перенос конечного пункта на остановку "Рынок Барлык" (на 130 метров южнее прежнего места).
- В обратном направлении: начало движения с обновленного остановочного пункта "Рынок Барлык" – ул. Алтын Орда – пр. Райымбека, далее по схеме.
№95:
- В восточном направлении: пр. Райымбека – ул. Алтын Орда – перенос конечного пункта на остановку "Рынок Барлык" (на 130 метров южнее прежнего места).
- В обратном направлении: начало движения с обновленного остановочного пункта "Рынок Барлык" – ул. Алтын Орда – пр. Райымбека, далее по схеме.
№102:
- В южном направлении: пр. Райымбека – ул. Алтын Орда – перенос конечного пункта на остановку "Рынок Барлык" (на 130 метров южнее прежнего места).
- В обратном направлении: начало движения с обновленного остановочного пункта "Рынок Барлык" – ул. Алтын Орда – пр. Райымбека, далее по схеме.
№112:
- В восточном направлении: пр. Райымбека – ул. Алтын Орда – перенос конечного пункта на остановку "Рынок Барлык" (на 130 метров южнее прежнего места).
- В обратном направлении: начало движения с обновленного остановочного пункта "Рынок Барлык" – ул. Алтын Орда – пр. Райымбека, далее по схеме.
№128:
- В восточном направлении: пр. Райымбека – ул. Алтын Орда – перенос конечного пункта на остановку "Рынок Барлык" (на 130 метров южнее прежнего места).
- В обратном направлении: начало движения с обновленного остановочного пункта "Рынок Барлык" – ул. Алтын Орда – пр. Райымбека, далее по схеме.
№246:
- В южном направлении: пр. Райымбека – ул. Алтын Орда – перенос конечного пункта на остановку "Рынок Барлык" (на 130 метров южнее прежнего места).
- В обратном направлении: начало движения с обновленного остановочного пункта "Рынок Барлык" – ул. Алтын Орда – пр. Райымбека, далее по схеме.
С 20 декабря 2025 года в Алматы изменили схемы движения пять автобусов.
