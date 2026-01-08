#Казахстан в сравнении
Общество

Сразу восемь автобусов изменят маршруты в Алматы из-за закрытия рынка и строительства транспортного узла

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, автобусы Алматы, общественный транспорт Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 17:46 Фото: Zakon.kz
В Алматы с предстоящей пятницы изменятся маршруты сразу восьми автобусов. Причина – закрытие рынка и строительство транспортного узла, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 8 января 2026 года, стало известно из Telegram-канала ТОО "Транспортный Холдинг города Алматы":

"В связи с закрытием рынка "Барлык" и строительством транспортного узла с 9 января временно изменяются схемы движения нескольких маршрутов".

Маршруты изменят восемь автобусов.

№15:

  • В южном направлении: пр. Райымбека – ул. Алтын Орда – перенос конечного пункта на остановку "Рынок Барлык" (на 130 метров южнее прежнего места).
  • В обратном направлении: начало движения с обновленного остановочного пункта "Рынок Барлык" – ул. Алтын Орда – пр. Райымбека, далее по схеме.

№47:

  • В южном направлении: пр. Райымбека – ул. Алтын Орда – перенос конечного пункта на остановку "Рынок Барлык" (на 130 метров южнее прежнего места).
  • В обратном направлении: начало движения с обновленного остановочного пункта "Рынок Барлык" – ул. Алтын Орда – пр. Райымбека, далее по схеме.

№55:

  • В южном направлении: пр. Райымбека – ул. Алтын Орда – перенос конечного пункта на остановку "Рынок Барлык" (на 130 метров южнее прежнего места).
  • В обратном направлении: начало движения с обновленного остановочного пункта "Рынок Барлык" – ул. Алтын Орда – пр. Райымбека, далее по схеме.

№95:

  • В восточном направлении: пр. Райымбека – ул. Алтын Орда – перенос конечного пункта на остановку "Рынок Барлык" (на 130 метров южнее прежнего места).
  • В обратном направлении: начало движения с обновленного остановочного пункта "Рынок Барлык" – ул. Алтын Орда – пр. Райымбека, далее по схеме.

№102:

  • В южном направлении: пр. Райымбека – ул. Алтын Орда – перенос конечного пункта на остановку "Рынок Барлык" (на 130 метров южнее прежнего места).
  • В обратном направлении: начало движения с обновленного остановочного пункта "Рынок Барлык" – ул. Алтын Орда – пр. Райымбека, далее по схеме.

№112:

  • В восточном направлении: пр. Райымбека – ул. Алтын Орда – перенос конечного пункта на остановку "Рынок Барлык" (на 130 метров южнее прежнего места).
  • В обратном направлении: начало движения с обновленного остановочного пункта "Рынок Барлык" – ул. Алтын Орда – пр. Райымбека, далее по схеме.

№128:

  • В восточном направлении: пр. Райымбека – ул. Алтын Орда – перенос конечного пункта на остановку "Рынок Барлык" (на 130 метров южнее прежнего места).
  • В обратном направлении: начало движения с обновленного остановочного пункта "Рынок Барлык" – ул. Алтын Орда – пр. Райымбека, далее по схеме.

№246:

  • В южном направлении: пр. Райымбека – ул. Алтын Орда – перенос конечного пункта на остановку "Рынок Барлык" (на 130 метров южнее прежнего места).
  • В обратном направлении: начало движения с обновленного остановочного пункта "Рынок Барлык" – ул. Алтын Орда – пр. Райымбека, далее по схеме.

В Алматы сносят рынок

С 20 декабря 2025 года в Алматы изменили схемы движения пять автобусов.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
