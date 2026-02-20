#Референдум-2026
События

Сразу три новых автобусных маршрута появится в Астане

Общественный транспорт в Астане, автобусы в Астане, автобусы Астаны, общественный транспорт Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 16:30 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Астане с 21 февраля 2026 года запустят три новых маршрута – 67, 74, 76, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в City Transportation Systems.

Направления маршрутов:

  • № 67 – "Ырыскелді Қажы" мешіті – Жилой массив "Пригородный" (ЖК "Орман парк");
  • № 74 – Жилой комплекс "Altyn Besik" – Жилой комплекс "Достар-1";
  • № 76 – "Алай" – Жилой массив "Железнодорожный".
"Новые маршруты охватывают важные направления города. В частности, маршрут № 67 улучшит транспортное обслуживание ул. Бухар жырау и обеспечит общественным транспортом новый участок ул. К. Кайсенова. Маршрут № 74 охватит новые участки улиц Ш. Айтматова и Улы дала, также обеспечит транспортным обслуживанием ул. Айтеке би. Маршрут № 76 улучшит обслуживание общественным транспортом ул. А. Пушкина и обеспечит прямым маршрутом ЖМ "Железнодорожный" с торговыми объектами", – отметили в компании.

Там добавили, что до установки светофорного объекта и организации регулируемого перекрестка на ул. Сыганак и ул. Айтеке би маршрут № 74 в направлении ул. К. Мухамедханова временно будет курсировать по ул. Анет баба, а в обратном направлении – согласно утвержденной схеме по ул. Айтеке би.

27 января 2026 года жителям Астаны рассказали об увеличении количества автобусов на ряде маршрутов.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
