Сразу три новых автобусных маршрута появится в Астане

В Астане с 21 февраля 2026 года запустят три новых маршрута – 67, 74, 76, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в City Transportation Systems.

Направления маршрутов:

№ 67 – "Ырыскелді Қажы" мешіті – Жилой массив "Пригородный" (ЖК "Орман парк");

№ 74 – Жилой комплекс "Altyn Besik" – Жилой комплекс "Достар-1";

№ 76 – "Алай" – Жилой массив "Железнодорожный".

"Новые маршруты охватывают важные направления города. В частности, маршрут № 67 улучшит транспортное обслуживание ул. Бухар жырау и обеспечит общественным транспортом новый участок ул. К. Кайсенова. Маршрут № 74 охватит новые участки улиц Ш. Айтматова и Улы дала, также обеспечит транспортным обслуживанием ул. Айтеке би. Маршрут № 76 улучшит обслуживание общественным транспортом ул. А. Пушкина и обеспечит прямым маршрутом ЖМ "Железнодорожный" с торговыми объектами", – отметили в компании.

Там добавили, что до установки светофорного объекта и организации регулируемого перекрестка на ул. Сыганак и ул. Айтеке би маршрут № 74 в направлении ул. К. Мухамедханова временно будет курсировать по ул. Анет баба, а в обратном направлении – согласно утвержденной схеме по ул. Айтеке би.

