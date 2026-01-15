#Казахстан в сравнении
События

В Алматы выкупают земли под новую ветку метро: где проведут линию и расположат станции

Метрополитен, метро, общественный транспорт, работники метро, станции метро, станция метро , фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 16:16 Фото: unsplash
В Алматы намерены приступить к строительству новой ветки метро. В связи с этим стартовал выкуп земель и снос домов на будущих территориях станций, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Крыша", снос пройдет в трех районах города: Алмалинском, Медеуском и Турксибском.

Новая ветка начнется от станции метро "Жибек Жолы" (Панфилова, между Жибек Жолы и Гоголя), а конечная станция расположится рядом с аэропортом Алматы.

Линия пройдет:

  • вдоль улицы Гоголя до Центрального парка культуры и отдыха;
  • далее по ВОАД;
  • Кульджинскому тракту;
  • затем в сторону аэропорта.

На ветке запланировано строительство восьми станций:

  1. Рядом со станцией "Жибек Жолы", восточнее пр. Назарбаева – с пересадкой на первую линию.
  2. В районе Центрального парка культуры и отдыха.
  3. На пересечении ул. Кумай с ВОАД.
  4. Рядом со спорткомплексом "Халык Арена".
  5. На территории транспортного пересадочного узла "Восточный" напротив рынка "Жетысу".
  6. Рядом с ТРЦ "Апорт-2".
  7. В микрорайоне Нуршашкан.
  8. Рядом с аэропортом.

Общая протяженность линии составит 14 км, она будет полностью подземной.

Собственникам недвижимости, попавшей под снос, выплатят компенсацию – оценят земельные участки и строения по рыночной стоимости.

Выкупить участки планируется до конца 2028 года.

Ранее сообщалось, что завершение строительно-монтажных работ на новой станции метро "Калкаман" запланировано на конец первого полугодия 2026 года.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
