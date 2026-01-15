В Алматы выкупают земли под новую ветку метро: где проведут линию и расположат станции
В Алматы намерены приступить к строительству новой ветки метро. В связи с этим стартовал выкуп земель и снос домов на будущих территориях станций, сообщает Zakon.kz.
Как пишет "Крыша", снос пройдет в трех районах города: Алмалинском, Медеуском и Турксибском.
Новая ветка начнется от станции метро "Жибек Жолы" (Панфилова, между Жибек Жолы и Гоголя), а конечная станция расположится рядом с аэропортом Алматы.
Линия пройдет:
- вдоль улицы Гоголя до Центрального парка культуры и отдыха;
- далее по ВОАД;
- Кульджинскому тракту;
- затем в сторону аэропорта.
На ветке запланировано строительство восьми станций:
- Рядом со станцией "Жибек Жолы", восточнее пр. Назарбаева – с пересадкой на первую линию.
- В районе Центрального парка культуры и отдыха.
- На пересечении ул. Кумай с ВОАД.
- Рядом со спорткомплексом "Халык Арена".
- На территории транспортного пересадочного узла "Восточный" напротив рынка "Жетысу".
- Рядом с ТРЦ "Апорт-2".
- В микрорайоне Нуршашкан.
- Рядом с аэропортом.
Общая протяженность линии составит 14 км, она будет полностью подземной.
Собственникам недвижимости, попавшей под снос, выплатят компенсацию – оценят земельные участки и строения по рыночной стоимости.
Выкупить участки планируется до конца 2028 года.
Ранее сообщалось, что завершение строительно-монтажных работ на новой станции метро "Калкаман" запланировано на конец первого полугодия 2026 года.
