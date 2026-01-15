В Астане на объектах предпринимательства проводится проверка обеспечения пожарной безопасности

Управлением по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны совместно с районными акиматами и столичным Департаментом по чрезвычайным ситуациям начаты выездные разъяснительные мероприятия по соблюдению требований пожарной безопасности в местах общественного питания.

В рамках данного мероприятия Алматинское районное управление по чрезвычайным ситуациям разъясняет соблюдение требований пожарной безопасности на объектах предпринимательства, передает официальный сайт столичного акимата.

Фото: акимат Астаны

По словам организаторов, подобные мероприятия будут проходить планомерно, на этот раз планируется охватить порядка 500 кафе, столовых.

"В связи с частыми возгораниями в местах общественного питания мы проводим разъяснительную работу. Разъясняем руководителям и сотрудникам кафе-баров требования пожарной безопасности, порядок эксплуатации электрических сетей и оборудования, а также обязательное наличие исправных средств пожаротушения. Прежде всего, нельзя использовать газовые баллоны. Особенно строго предупреждают заведения общественного питания, расположенные вблизи многоэтажек. При использовании мангалов необходимо неукоснительно соблюдать пожарную безопасность. В здании обязательно должны быть огнетушитель, пожарная сигнализация", – сказал заместитель начальника Управления по чрезвычайным ситуациям района Алматы Асхат Кабиденов.

Фото: акимат Астаны

По его словам, часто предприниматели небрежно относятся к электропроводке. Старые провода из-за большой нагрузки замыкаются и перегорают. Это приводит к возгоранию фасадов зданий и создает угрозу жизни и имуществу людей. Поэтому прежде всего следует уделить внимание модернизации электрооборудования.

"При использовании открытого огня во время приготовления пищи, если не очистить винты печи, воздухозаборник, масло может скапливаться, и огонь может воспламениться из-за экстремальных температур. Это также необходимо учитывать", – добавил Асхат Кабиденов.

Фото: акимат Астаны

По его словам, информация, собранная во время мероприятия, будет передана в акимат города. А в случаях нарушения требований пожарной безопасности возбуждается административное дело по статье 410 Кодекса об административных правонарушениях.





Отметим, что в случае возникновения пожара необходимо сообщить о происшествии по номерам 101, 112.