#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
510.43
594.86
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
510.43
594.86
6.49
События

В Астане на объектах предпринимательства проводится проверка обеспечения пожарной безопасности

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 19:01 Фото: акимат Астаны
Управлением по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны совместно с районными акиматами и столичным Департаментом по чрезвычайным ситуациям начаты выездные разъяснительные мероприятия по соблюдению требований пожарной безопасности в местах общественного питания.

В рамках данного мероприятия Алматинское районное управление по чрезвычайным ситуациям разъясняет соблюдение требований пожарной безопасности на объектах предпринимательства, передает официальный сайт столичного акимата.

Фото: акимат Астаны

По словам организаторов, подобные мероприятия будут проходить планомерно, на этот раз планируется охватить порядка 500 кафе, столовых.

"В связи с частыми возгораниями в местах общественного питания мы проводим разъяснительную работу. Разъясняем руководителям и сотрудникам кафе-баров требования пожарной безопасности, порядок эксплуатации электрических сетей и оборудования, а также обязательное наличие исправных средств пожаротушения. Прежде всего, нельзя использовать газовые баллоны. Особенно строго предупреждают заведения общественного питания, расположенные вблизи многоэтажек. При использовании мангалов необходимо неукоснительно соблюдать пожарную безопасность. В здании обязательно должны быть огнетушитель, пожарная сигнализация", – сказал заместитель начальника Управления по чрезвычайным ситуациям района Алматы Асхат Кабиденов.

Фото: акимат Астаны

По его словам, часто предприниматели небрежно относятся к электропроводке. Старые провода из-за большой нагрузки замыкаются и перегорают. Это приводит к возгоранию фасадов зданий и создает угрозу жизни и имуществу людей. Поэтому прежде всего следует уделить внимание модернизации электрооборудования.

"При использовании открытого огня во время приготовления пищи, если не очистить винты печи, воздухозаборник, масло может скапливаться, и огонь может воспламениться из-за экстремальных температур. Это также необходимо учитывать", – добавил Асхат Кабиденов.

Фото: акимат Астаны

По его словам, информация, собранная во время мероприятия, будет передана в акимат города. А в случаях нарушения требований пожарной безопасности возбуждается административное дело по статье 410 Кодекса об административных правонарушениях.


Отметим, что в случае возникновения пожара необходимо сообщить о происшествии по номерам 101, 112.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Правила пожарной безопасности напомнили владельцам столичных общепитов
19:48, 27 декабря 2025
Правила пожарной безопасности напомнили владельцам столичных общепитов
Вопросы обеспечения безопасности детей обсудили в Астане
12:54, 18 февраля 2024
Вопросы обеспечения безопасности детей обсудили в Астане
Требования к пожарной безопасности: внесены изменения
11:26, 21 октября 2024
Требования к пожарной безопасности: внесены изменения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: