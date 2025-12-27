#Казахстан в сравнении
Общество

Правила пожарной безопасности напомнили владельцам столичных общепитов

Столичные заведения, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2025 19:48 Фото: акимат города Астаны
С 27 декабря Управление по инвестициям и развитию предпринимательства с районными акиматами и Департаментом по чрезвычайным ситуациям Астаны начали выездные разъяснительные мероприятия, сообщает Zakon.kz.

Как передает официальный сайт столичного акимата, они касаются соблюдения пожарной безопасности в объектах общественного питания.

Фото: акимат города Астаны

Основными причинами возгораний в таких заведениях зачастую являются замыкания электропроводки, что приводит к загоранию фасадов зданий и создает угрозу жизни и имуществу.

Фото: акимат города Астаны

Специалисты разъясняют руководителям и персоналу заведений требования пожарной безопасности, порядок эксплуатации электросетей и оборудования, а также необходимость наличия исправных средств пожаротушения.

В преддверии праздничных дней дополнительно проводится разъяснительная работа по безопасному использованию пиротехнических изделий.

Гражданам напоминают о недопустимости применения пиротехники вблизи зданий и о соблюдении установленных требований безопасности.

Фото: акимат города Астаны

Профилактические меры направлены на предупреждение пожаров и обеспечение безопасности жителей и гостей столицы.

Ранее мы писали о том, какую опасность несут мигающие гирлянды.

Аксинья Титова
