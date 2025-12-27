Правила пожарной безопасности напомнили владельцам столичных общепитов
Как передает официальный сайт столичного акимата, они касаются соблюдения пожарной безопасности в объектах общественного питания.
Фото: акимат города Астаны
Основными причинами возгораний в таких заведениях зачастую являются замыкания электропроводки, что приводит к загоранию фасадов зданий и создает угрозу жизни и имуществу.
Фото: акимат города Астаны
Специалисты разъясняют руководителям и персоналу заведений требования пожарной безопасности, порядок эксплуатации электросетей и оборудования, а также необходимость наличия исправных средств пожаротушения.
В преддверии праздничных дней дополнительно проводится разъяснительная работа по безопасному использованию пиротехнических изделий.
Гражданам напоминают о недопустимости применения пиротехники вблизи зданий и о соблюдении установленных требований безопасности.
Фото: акимат города Астаны
Профилактические меры направлены на предупреждение пожаров и обеспечение безопасности жителей и гостей столицы.
