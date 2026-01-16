Скончался первый Верховный муфтий Казахстана

В возрасте 85 лет ушел из жизни первый верховный муфтий независимого Казахстана Ратбек кажы Нысанбайулы, сообщает Zakon.kz.

Об этом 16 января 2026 года сообщили в Духовном управлении мусульман (ДУМК).

Председатель ДУМК и пятый верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы выразил соболезнования родным и близким Ратбека кажы Нысанбайулы.

"От себя лично и от имени сотрудников Духовного управления мусульман Казахстана выражаю соболезнования семье, родственникам и всей мусульманской общине страны. Да будет вечное пристанище усопшего раем", – говорится в тексте соболезнования.

Отмечается, что за годы своего пребывания на посту муфтия Ратбек Нысанбайулы установил тесные связи и расширил сотрудничество с мусульманскими странами.

"Ратбек Нысанбайулы, заложивший основы Духовного управления мусульман Казахстана, за время своего пребывания на этом посту способствовал строительству более 30 мечетей. Он уделял внимание религиозному воспитанию народа", – отметил верховный муфтий Казахстана.

12 января 1990 года в Алматы состоялся первый съезд мусульман Казахстана, на котором было создано Духовное управление мусульман Казахстана. ДУМК отделилось от Духовного управления мусульман Центральной Азии и Казахстана (САДУМ) в Ташкенте и стало независимым Духовным управлением. Первым председателем ДУМК, главным муфтием, был избран Ратбек кажы Нысанбайулы.

Ратбек кажы Нысанбайулы родился в ноябре 1940 года в Туркестанской области. Окончил исторический факультет Казахского исламского университета. В 1964 году окончил медресе Мир-Араб в Бухаре и Бухарский педагогический институт. В 1969-1975 годах учился на факультете шариата и права Ливийского университета, получив высшее религиозное образование. Духовное управление Ратбек кажы возглавлял до 2000 года.