Спорт

Скончался легендарный голландский шахматист Ян Тимман

Шахматы Умер Легенда, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 18:04 Фото: Instagram/fide_chess
В возрасте 74 лет ушел из жизни Ян Тимман – один из гениев мировых шахмат и человек, который был претендентом на шахматную корону, сообщает Zakon.kz.

Знаменитый гроссмейстер завершил профессиональную карьеру в прошлом году, и, по мнению экспертов, шахматный мир потерял одного из самых ярких своих представителей.

"Глубоко опечалены кончиной Яна Тиммана, одной из величайших фигур в голландских и международных шахматах. Тимман, претендент на звание чемпиона мира и сильнейший шахматист своего поколения, пользовался уважением за свой креативный стиль, глубокое стратегическое понимание и боевой дух. Выражаем искренние соболезнования его семье, друзьям и всему шахматному сообществу. Его наследие навсегда останется в истории шахмат". Заявление FIDE

Тимман был не просто выдающимся игроком, его называли лучшим на Западе в ту эпоху, когда в шахматах доминировали советские гроссмейстеры. В разные годы он стоял на второй позиции мирового рейтинга FIDE, что говорит о его высоком уровне. Он был девятикратным чемпионом Нидерландов.

Фото: wikimedia

Значимое место в его карьере занимает матч за мировую шахматную корону 1993 года, где Тимман сражался со знаменитым Анатолием Карповым и проиграл ему со счетом 12,5:8,5.

В 2005 году Ян Тимман помог голландской сборной завоевать "золото" командного чемпионата Европы. Кроме спортивных достижений, он активно занимался шахматной журналистикой и теорией, публиковал аналитические статьи и книги, которые до сих пор считаются настольными для многих профессионалов и любителей.

Ранее сообщалось, что скончался известный американский актер Роберт Дюваль.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Второй раз подряд сыграли вничью Ян Непомнящий и Дин Лижэнь
22:51, 21 апреля 2023
Второй раз подряд сыграли вничью Ян Непомнящий и Дин Лижэнь
Скончался легендарный британский музыкант Крис Ри
21:00, 22 декабря 2025
Скончался легендарный британский музыкант Крис Ри
Скончался режиссер клипов группы "Чайф" Кирилл Котельников
00:31, 22 июня 2023
Скончался режиссер клипов группы "Чайф" Кирилл Котельников
"Коренной казах": хореограф Шайдорова отверг роль России в его победе на ОИ-2026
18:10, Сегодня
"Коренной казах": хореограф Шайдорова отверг роль России в его победе на ОИ-2026
Министерство спорта отреагировало на скандал в художественной гимнастике Казахстана
17:47, Сегодня
Министерство спорта отреагировало на скандал в художественной гимнастике Казахстана
Назван боец, который может доминировать над Хамзатом Чимаевым
17:23, Сегодня
Назван боец, который может доминировать над Хамзатом Чимаевым
Теннисистов оправдали по делам о допинге
17:03, Сегодня
Теннисистов оправдали по делам о допинге
