Скончался легендарный голландский шахматист Ян Тимман

В возрасте 74 лет ушел из жизни Ян Тимман – один из гениев мировых шахмат и человек, который был претендентом на шахматную корону, сообщает Zakon.kz.

Знаменитый гроссмейстер завершил профессиональную карьеру в прошлом году, и, по мнению экспертов, шахматный мир потерял одного из самых ярких своих представителей.

"Глубоко опечалены кончиной Яна Тиммана, одной из величайших фигур в голландских и международных шахматах. Тимман, претендент на звание чемпиона мира и сильнейший шахматист своего поколения, пользовался уважением за свой креативный стиль, глубокое стратегическое понимание и боевой дух. Выражаем искренние соболезнования его семье, друзьям и всему шахматному сообществу. Его наследие навсегда останется в истории шахмат". Заявление FIDE

Тимман был не просто выдающимся игроком, его называли лучшим на Западе в ту эпоху, когда в шахматах доминировали советские гроссмейстеры. В разные годы он стоял на второй позиции мирового рейтинга FIDE, что говорит о его высоком уровне. Он был девятикратным чемпионом Нидерландов.

Фото: wikimedia

Значимое место в его карьере занимает матч за мировую шахматную корону 1993 года, где Тимман сражался со знаменитым Анатолием Карповым и проиграл ему со счетом 12,5:8,5.

В 2005 году Ян Тимман помог голландской сборной завоевать "золото" командного чемпионата Европы. Кроме спортивных достижений, он активно занимался шахматной журналистикой и теорией, публиковал аналитические статьи и книги, которые до сих пор считаются настольными для многих профессионалов и любителей.

