Повара ночного клуба задержали за торговлю наркотиками в Алматы

В результате оперативных мероприятий в одном из развлекательных заведений города был задержан сотрудник кухни, подозреваемый в распространении наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Задержание произошло непосредственно на рабочем месте. В ходе санкционированного личного обыска у подозреваемого были изъяты порошкообразные вещества и растительная масса со специфическим запахом, предположительно являющиеся психотропными и наркотическими средствами. Изъятые вещества направлены на экспертизу, сообщили в МВД.

После задержания полицейские провели дополнительный обыск по месту проживания мужчины.

"Мы применяем беспрецедентные меры по выявлению и пресечению наркопреступлений, особенно в местах массового отдыха. Наша задача – не допустить распространения наркотиков и защитить жителей мегаполиса, прежде всего молодежь", – информировал начальник УПН города Мурат Жумабаев.

Подозреваемый водворен под стражу. Полиция продолжает системную работу по выявлению каналов сбыта и лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков.

Ранее в МВД заявляли, что в Казахстане снижены объемы производства синтетических наркотиков.