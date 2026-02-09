В центре Алматы ночной клуб "не пережил" визита полиции

Полиция Алматы выявила незаконное использование "веселящего газа" в одном из развлекательных заведений города, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) Алматы, в ходе проверки из помещения были изъяты четыре газовых баллона с резким запахом, предположительно содержащие сильнодействующие вещества, относящиеся к категории запрещенных либо их прекурсоров, в том числе так называемый "веселящий газ".

Теперь по данному факту возбуждено уголовное дело.

В настоящее время проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также круг лиц, причастных к правонарушению.

При этом отмечается, что деятельность заведения на данный момент приостановлена.

"Расследование продолжается, по его результатам будет дана правовая оценка действиям всех причастных лиц". Глава Управления полиции Алмалинского района Алматы Максат Пшан

Полиция настоятельно и в очередной раз напоминает, что использование и распространение запрещенных веществ представляет серьезную угрозу жизни и здоровью граждан и влечет уголовную ответственность.

