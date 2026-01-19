#Казахстан в сравнении
События

4 дома, авто и 40 млн тенге: раскрыта схема хищений в одном из крупнейших вузов Казахстана

Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 10:10 Фото: Telegram/afm_rk
В Агентстве Казахстана по финансовому мониторингу (АФМ) раскрыли новые детали хищения бюджетных средств в одном из крупнейших вузов страны – Южно-Казахстанском университете им. М. Ауэзова, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, распространенного 19 января 2026 года, департаментом АФМ по Шымкенту окончено расследование по факту хищения бюджетных средств в Южно-Казахстанском университете им. М. Ауэзова. В числе подозреваемых – бывший первый проректор, директора финансового и административного департаментов, заведующий складом производственно-технического отдела, а также руководители подрядных организаций.

"Подозреваемые заключали фиктивные договоры государственных закупок, по которым товары фактически не поставлялись либо приобретались по завышенным ценам. Денежные средства, перечисленные на счета аффилированных индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций, впоследствии обналичивались и распределялись между соучастниками. К примеру, по данной схеме руководством университета приобретено одно кресло стоимостью 20 млн тенге, тогда как его рыночная цена не превышала 200 тыс. тенге. С целью сокрытия отсутствия фактических поставок подозреваемые формально списывали изношенные товарно-материальные ценности с баланса, продолжая использовать их в дальнейшем. При этом новые товары, которые должны были заменить списанные, фактически не поставлялись. В результате государству причинен ущерб на сумму 321 млн тенге".Пресс-служба АФМ РК

По данным агентства, в ходе следствия подозреваемыми добровольно возмещено 264 млн тенге.

"С санкции суда наложен арест на их имущество – 4 жилых дома, 1 автомашину, денежные средства в сумме 40 млн тенге на банковских счетах. Уголовное дело направлено в суд".Пресс-служба АФМ РК

В соответствии со ст. 201 УПК РК, как пояснили в агентстве, "иная информация разглашению не подлежит".

О том, что один из крупнейших вузов Казахстана вывел 254 млн тенге, стало известно 19 мая 2025 года.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
