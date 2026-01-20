Токаев: ВВП на душу населения впервые достиг 15 тысяч долларов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находясь в Кызылорде на V заседании Национального курултая, отметил рост экономики страны, сообщает Zakon.kz.

Выступление президента РК опубликовала Акорда.



"Благодаря единству и созидательному труду народа прошлый год для нашей страны был отмечен большими достижениями. Экономика выросла на 6,5%. ВВП превысил 300 млрд долларов, впервые в истории Независимости достигнув 15 тыс. долларов в пересчете на душу населения", – сказал Токаев.

По словам главы государства, это рекордный показатель для всего Центральноазиатского региона.

"Валютные активы Национального фонда увеличились на 5 млрд долларов. Золотовалютные резервы страны достигли нового пика, перевалив за 65 млрд долларов. Доля малого и среднего бизнеса в экономике приблизилась к 40%", – отметил президент.

Также он уточнил, что численность населения составила около 20,5 млн человек, а средняя продолжительность жизни граждан достигла 75,4 года.

"Главное, изменилось общество, большой сдвиг произошел в национальном самосознании, реформы приобрели устойчивый характер. Национальный курултай сыграл исключительную роль в этих процессах. За четыре года членами Курултая выдвинуто множество важных инициатив, на основе их предложений принято 26 законов", – заявил глава государства.

