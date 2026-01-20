Как Токаев держит карты при себе: анализ эксперта

Политолог Данияр Ашимбаев прокомментировал задержки с трансляцией и публикацией текста сегодняшнего выступления президента Касым-Жомарта Токаева на V заседании Национального курултая, а также оценил основные тезисы, на которые стоит обратить внимание, сообщает Zakon.kz.

По его мнению, это говорит о том, что над этим документом работа продолжалась буквально до последней минуты.

"Еще во времена НСОДа обратил внимание, что тексты президентских выступлений буквально исписаны пометками на полях, исправлениями и дополнениями. Президент, как человек пишущий и читающий, очень тщательно работает над своими текстами. Понятно, что чем важнее выступление, тем больше оно требует усилий", – написал политолог в Telegram.

В выступлении, отметил эксперт, есть рефрены ключевых тезисов из предыдущих речей и любимые фразеологические обороты главы государства, которые он "предпочитает разбрасывать по тексту, чтобы сделать их восприятие более мягким, сбалансированным".

"В этих конструкциях есть своя система сдержек и противовесов. Но порой глава государства озвучивает стратегические шаги, о которых размышлял, видимо, не один год, но решил озвучить буквально в последний момент – причем так, чтобы никто не успел повлиять на этот тезис. Конструкция конституционной реформы с самого начала создает впечатление именно такой инициативы", – уточнил Ашимбаев.

Он предполагает, что "Токаев обсуждал отдельные аспекты, сценарии в том или ином виде, но то, как идея прозвучала в ходе Послания 8 сентября, она, безусловно, была неожиданной".

"Идея, как представляется, была в том, чтобы решительно убрать тему возможного транзита из политического лексикона на как можно более длительное время. И это вполне удалось. Несмотря на то, что срок полномочий президента простирался еще на четыре года, создалось впечатление сложной долговременной стратегии с сохранением инициативы в руках президента. Образ "хромой утки" улетел, а вернулся, так сказать, уверенный в себе и строящий сложные планы дядюшка Скрудж", – написал политолог.

Все ожидали, что обсуждение займет год-полтора, считает Ашимбаев, но президент решил вновь перехватить инициативу и неожиданно сдвинул курултай на январь и озвучил на нем огромный пакет новых идей.

"Возникла тема Народного совета, который должен стать квинтэссенцией Сената, АНК и Национального курултая, что сняло часть критики в адрес отказа от двухпалатного Парламента. И тут же был предрешен интересовавший всех вопрос о преемственности власти. Токаев вернул в оборот должность вице-президента. В принципе, спикеры Сената избирались из числа назначенных депутатов и по необходимости быстро заменялись. Институт вице-президента – это вполне адекватная замена. Вопрос в том, как, когда и кто – опять-таки подвешен в воздухе. Президент не раскрывает карты, и все игроки ждут решения, но кто сказал, что оно должно быть объявлено сразу. Сколько будет работать Конституционная комиссия, что войдет в итоговый вариант реформы, когда пройдет референдум, будут ли досрочные выборы? Все вопросы – к Токаеву, который делает покерфейс (или занимается йогой) и никуда не торопится", – отметил эксперт.

Как пишет Ашимбаев, "вариантов множество, при том что между должностью вице-президента и статусом преемника – огромная разница, о чем многие забывают. И в рамках конституционной реформы могут быть извлечены и новые козыри".

"Токаев, как видно, планирует реформировать страну еще долгое время и имеет возможность и вкус к политическим стратегиям, которые бы обеспечивали эту возможность. С другой стороны, все это, что называется, "мирское", – выразил свое мнение политолог.

Согласно его наблюдениям за действиями и риторикой главы государства, у эксперта сложилось впечатление, что "ключевой момент сегодняшней речи не в Парламенте и не в вице-президенте, а в размышлениях о преамбуле Основного закона":

"Следует более четко прописать наши национальные ценности, чтобы они стали незыблемыми, сколько бы времени ни прошло. В ней также должны найти конкретное отражение глубокие корни цивилизации и государственности на казахской земле. Так мы твердо заявим о преемственности нашей страны с великими государствами Великой степи. Кроме того, нам нужно закрепить в Конституции положение о том, что высшей целью мы ставим построение Справедливого Казахстана, которая будет достигнута".

Ранее сообщалось, что Нацкурултай с участием Токаева прошел в Кызылорде.

