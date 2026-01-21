#Казахстан в сравнении
События

Наркотики из Таиланда и 30 закладок в день: чем закончился "бизнес" студента из Караганды

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 10:36 Фото: Zakon.kz
В Караганде вынесен приговор по делу о незаконном обороте и контрабанде наркотиков. Расследование провел Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Карагандинской области при координации Главной транспортной прокуратуры, сообщает Zakon.kz.

Как установило следствие, студент одного из колледжей, рассчитывая на легкий заработок, через Telegram связался с куратором и согласился выполнять функции курьера-закладчика и "склада".

В его обязанности входило получение наркотиков по координатам, их хранение, фасовка, перевозка и размещение тайников на территории города. По данным правоохранительных органов, ежедневно он делал около 30 закладок.

Кроме того, обвиняемый организовал международную почтовую отправку наркотиков из Таиланда.

Для этого он привлек несовершеннолетнего дроппера, также найденного через Telegram, пообещав ему вознаграждение в размере 400 тысяч тенге. Доставка была оформлена на имя подростка.

При получении посылки подозреваемого задержали.

"У него было изъято 909 граммов экстракта каннабиса. В ходе обыска по месту жительства дополнительно обнаружили 80 граммов наркотического средства".Пресс-служба АФМ РК

Также при проверке мобильного телефона выяснилось, что накануне задержания он успел разместить несколько тайников. По указанным координатам сотрудники изъяли еще 3,34 грамма экстракта каннабиса.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Алматы задержали повара ночного клуба по подозрению в торговле наркотиками.

Анастасия Московчук
