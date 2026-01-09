КНБ разгромил 20 преступных групп по Казахстану: десятки задержанных, изъято оружие
Фото: gov.kz
Комитет национальной безопасности (КНБ) сегодня, 9 января 2026 года, предоставил важную статистику о мерах по борьбе с организованной преступностью в 2025 году, сообщает Zakon.kz.
Известно, что в прошлом году КНБ совместно с органами полиции и при координации прокуратуры пресечена деятельность представителей 20 преступных групп.
Кроме того, по подозрению в совершении убийств, вымогательств, незаконного хранения наркотиков и оружия задержано более 70 человек, включая разыскиваемых казахстанскими и иностранными правоохранительными органами лиц.
"В ходе расследования совершенных преступлений изъято 30 единиц огнестрельного и 11 – травматического оружия, а также денежные средства".Пресс-служба КНБ РК
В заключительной части отмечено, что проводятся досудебные расследования.
Днем ранее, 8 января, КНБ отчитался по противодействию коррупции за 2025 год. Итоги за 12 месяцев можно прочитать по этой ссылке.
