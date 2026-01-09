#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
События

КНБ разгромил 20 преступных групп по Казахстану: десятки задержанных, изъято оружие

задержание, КНБ, подозреваемый, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 09:54 Фото: gov.kz
Комитет национальной безопасности (КНБ) сегодня, 9 января 2026 года, предоставил важную статистику о мерах по борьбе с организованной преступностью в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в прошлом году КНБ совместно с органами полиции и при координации прокуратуры пресечена деятельность представителей 20 преступных групп.

Кроме того, по подозрению в совершении убийств, вымогательств, незаконного хранения наркотиков и оружия задержано более 70 человек, включая разыскиваемых казахстанскими и иностранными правоохранительными органами лиц.

"В ходе расследования совершенных преступлений изъято 30 единиц огнестрельного и 11 – травматического оружия, а также денежные средства".Пресс-служба КНБ РК

В заключительной части отмечено, что проводятся досудебные расследования.

Днем ранее, 8 января, КНБ отчитался по противодействию коррупции за 2025 год. Итоги за 12 месяцев можно прочитать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
11:34, 13 сентября 2024
10:52, 06 января 2026
09:53, 10 января 2024
