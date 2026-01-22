Бейбит Исабаев: За последние 3 года в Кербулакском районе решен ряд актуальных инфраструктурных проблем

Со дня образования области Жетысу приняты системные меры по решению ряда инфраструктурных проблем в Кербулакском районе. В частности, это бесперебойное обеспечение качественной питьевой водой, газификация и ремонт дорог.

Об этом подробно рассказал аким области Бейбит Исабаев на встрече с активом Кербулакского района, сообщает пресс-служба акима области Жетысу.





Фото: акимат области Жетысу

"За последние три года в Кербулакском районе проделана большая работа, решен ряд актуальных инфраструктурных проблем. Из бюджета были выделены немалые средства на реализацию важных проектов, строительство и реконструкцию социальных объектов. В прошлом году полностью завершен ремонт автодороги республиканского значения Сарыозек – Коктал, а в этом году в эксплуатацию будет введена дорога в обход Сарыозека. Чтобы эти дороги не повреждались, цементный завод "Алацем" построил техническую дорогу. Завершается проект по полному обеспечению Сарыозека питьевой водой. В этом году остались работы по проверке всей системы и благоустройству", – отметил глава региона Исабаев.





Фото: акимат области Жетысу

Между тем за последние три года в районе произведен текущий и средний ремонт 67,3 км дорог местного значения, в том числе дорог внутри сел, подъездных путей к населенным пунктам, мостовых сооружений.



Своим мнением поделился один из местных автовладельцев:

"Сейчас качество дорог в районе значительно улучшилось. По работе я каждый день езжу из села Сарыбулак в Сарыозек. Раньше, когда дорога была разбитой, ухабистой, приходилось каждый месяц ремонтировать машину. Сейчас дорога хорошая, особенно мы, жители, рады, что будет введена в эксплуатацию объездная дорога", – говорит житель села Сарыбулак Асет Озенбаев.

Еще один важный проект, реализуемый на территории района, – это газификация. В соответствии с поручением главы государства о газификации населенных пунктов от Кербулакского района до Талдыкоргана за последние три года в районе газифицировано 25 сел, благодаря чему доступ к голубому топливу получили свыше 33 тыс. жителей. Кроме того, поручено провести работы по разработке проектно-сметной документации для газификации еще шести населенных пунктов. Строительные работы планируется провести в 2026-2027 годах.





Фото: акимат области Жетысу

Жители района особенно рады решению проблем с питьевой водой и приходу голубого топлива. При этом свое мнение высказала жительница села Сарыозек Турган Майшыбекова:



"Свой дом мы подключили к газу, теперь к зиме не надо готовить дрова, уголь, потом выносить золу. Дома тепло и уютно. К тому же раньше мы много лет испытывали нехватку воды. Приходилось воду возить с колонки. А сейчас у нас центральное водоснабжение, к дому подведен водопровод. Мы слышали, что в ближайшее время планируется запустить новую линию водоснабжения. Думаю, тогда подача воды будет еще лучше. В целом сейчас в нашем селе созданы все условия для комфортной жизни", – сказала она.



