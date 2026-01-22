#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
505.71
591.43
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
505.71
591.43
6.65
События

Маралов выпустили в дикую природу в Карагандинской области

маралов выпустили в дикую природу в Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 22:15 Фото: скриншот видео
Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭПР опубликовал видео, на котором в дикую природу выпускают маралов, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в комитете, в период с 2022 по 2032 год на территории Каркаралинского государственного национального природного парка реализуется программа реинтродукции маралов, содержащихся в полувольных условиях.

"В соответствии с годовым планом работы по адаптации маралов, выращенных в полувольных условиях, к естественной среде обитания проводятся поэтапно. В рамках данного плана четыре марала, находившиеся в полувольных условиях, были полностью выпущены на свободу, то есть в дикую природу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что маралы были выпущены в Кентском лесничестве, квартал 103, выдел 4, и их адаптация к природной среде взята под контроль. Это делается для сохранения численности диких животных и восстановления их естественной среды обитания.

Ранее казахстанский оператор дрона Рафаэль Ваитов поделился завораживающими кадрами дикой природы близ Алматы. В кадр попали маралы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
В Карагандинской области в дикую природу выпустили соколов из ОАЭ
18:34, 11 мая 2023
В Карагандинской области в дикую природу выпустили соколов из ОАЭ
Данияр Тургамбаев возглавил Комитет лесного хозяйства и животного мира
12:31, 19 февраля 2024
Данияр Тургамбаев возглавил Комитет лесного хозяйства и животного мира
Старейший в мире лев в дикой природе умер после нападения пастухов
09:52, 15 мая 2023
Старейший в мире лев в дикой природе умер после нападения пастухов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: