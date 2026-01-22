Маралов выпустили в дикую природу в Карагандинской области

Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭПР опубликовал видео, на котором в дикую природу выпускают маралов, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в комитете, в период с 2022 по 2032 год на территории Каркаралинского государственного национального природного парка реализуется программа реинтродукции маралов, содержащихся в полувольных условиях.

"В соответствии с годовым планом работы по адаптации маралов, выращенных в полувольных условиях, к естественной среде обитания проводятся поэтапно. В рамках данного плана четыре марала, находившиеся в полувольных условиях, были полностью выпущены на свободу, то есть в дикую природу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что маралы были выпущены в Кентском лесничестве, квартал 103, выдел 4, и их адаптация к природной среде взята под контроль. Это делается для сохранения численности диких животных и восстановления их естественной среды обитания.

