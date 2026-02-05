#Казахстан в сравнении
События

Двух лебедей после реабилитации в Мангистауской области вернули в дикую природу

лебедя спасли в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 18:16 Фото: pixabay
Специалисты Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира вернули в естественную среду обитания двух лебедей, пострадавших в зимний период от неблагоприятных погодных условий, сообщает Zakon.kz.

Ослабленные и переохлажденные птицы находились на реабилитации в Актауском центре социальной адаптации.

"Дежурные госинспекторы отдела охраны природных комплексов и объектов Устиртского государственного заповедника Е. Берленов, Е. Бердибеков и водитель Н. Калдар приняли ослабленных птиц и провели необходимые меры по уходу", – говорится в сообщении.

Уточняется, что 1-2 февраля птиц выпустили на озеро Караколь, расположенное на территории Каракия-Каракольского государственного природного заказника.

"Данное мероприятие, которое прошло в Мангистауской области, демонстрирует сострадание жителей Актау к охране природы, гармоничную и эффективную работу природоохранных учреждений, может стать примером сохранения птиц и охраны биоразнообразия", – отметили в департаменте экологии по региону.

Отметим, что на днях в Актау ветеринарные врачи провели операцию лебедю со сломанным крылом.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
В Карагандинской области в дикую природу выпустили соколов из ОАЭ
18:34, 11 мая 2023
В Карагандинской области в дикую природу выпустили соколов из ОАЭ
Число погибших лебедей близ Актау превысило 600 особей
15:41, 07 января 2024
Число погибших лебедей близ Актау превысило 600 особей
Маралов выпустили в дикую природу в Карагандинской области
22:15, 22 января 2026
Маралов выпустили в дикую природу в Карагандинской области
