Двух лебедей после реабилитации в Мангистауской области вернули в дикую природу
Фото: pixabay
Специалисты Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира вернули в естественную среду обитания двух лебедей, пострадавших в зимний период от неблагоприятных погодных условий, сообщает Zakon.kz.
Ослабленные и переохлажденные птицы находились на реабилитации в Актауском центре социальной адаптации.
"Дежурные госинспекторы отдела охраны природных комплексов и объектов Устиртского государственного заповедника Е. Берленов, Е. Бердибеков и водитель Н. Калдар приняли ослабленных птиц и провели необходимые меры по уходу", – говорится в сообщении.
Уточняется, что 1-2 февраля птиц выпустили на озеро Караколь, расположенное на территории Каракия-Каракольского государственного природного заказника.
"Данное мероприятие, которое прошло в Мангистауской области, демонстрирует сострадание жителей Актау к охране природы, гармоничную и эффективную работу природоохранных учреждений, может стать примером сохранения птиц и охраны биоразнообразия", – отметили в департаменте экологии по региону.
Отметим, что на днях в Актау ветеринарные врачи провели операцию лебедю со сломанным крылом.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript