В Семее открылось медицинско-социальное учреждение на 100 мест

В церемонии открытия нового здания приняли участие аким области Абай Берик Уали и прокурор области Ерлан Абаев.

Объект построен за счет средств Государственного специального фонда на территории учреждения "Центр оказания специальных социальных услуг №1 города Семей". В данном центре в стационарных условиях оказываются специальные социальные услуги 400 получателям услуг старше 18 лет с психоневрологическими заболеваниями, а также лицам с инвалидностью I и II групп. На территории центра ранее функционировали два корпуса, построенные в 1964 и 1970 годах.

Фото: акимат области Абай

Общая площадь нового дополнительного корпуса составляет 6281,8 кв. метра.

Объект полностью соответствует стандартам оказания специальных социальных услуг в сфере социальной защиты населения. В здании предусмотрены лечебно-трудовые мастерские, медицинские кабинеты, современная столовая и буфет, парикмахерская, библиотека и спальные помещения.

Глава региона, подчеркнув социальную значимость нового объекта, отметил, что учреждение направлено на формирование комфортной и безопасной среды для граждан, нуждающихся в особом уходе.

Фото: акимат области Абай

"В Послании народу Казахстана "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решение через коренные цифровые преобразования" глава государства Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул значимость социальной сферы, отметив, что государство и впредь будет создавать все условия для того, чтобы каждый гражданин имел достойный доход, получал качественные социальные услуги и был уверен в завтрашнем дне. Введение в эксплуатацию нового здания позволит обеспечить получателей услуг жилой площадью до 5 кв. метров на одного человека в полном соответствии со стандартами оказания специальных социальных услуг. Кроме того, дополнительный корпус обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований, создает более комфортные условия как для проживания получателей услуг, так и для работы персонала центра, повышает качество медицинских и социальных услуг. В области за счет возвращенных активов было начато строительство 25 объектов. На сегодняшний день строительство трех объектов завершено, работы по 22 объектам продолжаются. В целом предусмотрено финансирование в объеме 22 млрд тенге. От имени жителей области Абай выражаем благодарность прокуратуре и сотрудникам правоохранительных органов за вклад в реализацию этих благих дел", – отметил аким области.

Фото: акимат области Абай

После ввода объекта в эксплуатацию будут созданы новые рабочие места, а жители региона, нуждающиеся в социальной поддержке, смогут получать качественные услуги. В настоящее время по области в очереди на получение таких услуг состоят 101 человек.

Фото: акимат области Абай

В регионе системно реализуются меры социальной поддержки. В области проживают 23 800 человек с инвалидностью. В 2026 году на обеспечение более 15 тысяч лиц с инвалидностью техническими средствами реабилитации и реабилитационными услугами предусмотрено 3,3 млрд тенге. В целях обеспечения доступности объектов социальной и транспортной инфраструктуры в текущем году планируется адаптация 200 объектов. В настоящее время специальными социальными услугами охвачено около 6 тысяч человек. В рамках исполнения поручений главы государства в текущем году будет введен в эксплуатацию дополнительный корпус, построенный при Центре оказания специальных социальных услуг для детей в Урджарском районе. Также в Бородулихинском районе и в городе Семее в домах престарелых будут проведены текущие ремонтные работы. В целях повышения эффективности деятельности социальных учреждений планируется приобретение 20 автотранспортных средств, в том числе 7 инватакси, на условиях лизинга.