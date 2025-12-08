#Казахстан в сравнении
Общество

В Семее начато строительство нового современного стадиона на 25 тысяч мест

Строительство стадиона на 25 тысяч мест, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 15:47 Фото: пресс-служба акима области Абай
Аким области Абай Берик Уали побывал в новом микрорайоне Smart City и ознакомился с ходом работ.

Напомним, что в рамках инвестиционного форума "Туған жерге туыңды тік" был подписан меморандум между акиматом Семея и "ТОО KAZ Minerals", предусматривающий строительство современного стадиона вместимостью 25 тысяч зрителей. Площадь выделенного участка составляет 20 га.

Фото: пресс-служба акима области Абай

На сегодняшний день заключен трехсторонний договор с подрядчиком, территория огорожена, начаты работы по выемке и выравниванию грунта. Проектом предусмотрено устройство асфальтобетонных дорог и площадок. При разработке архитектурных и инженерных решений полностью учтены природно-климатические и геологические особенности региона. Завершение строительства запланировано через два года.

Фото: пресс-служба акима области Абай

"Сегодня мы официально начали строительство стадиона. Работу нужно продолжать без замедления. Финансирование будет выделяться поэтапно. Это – долгожданная новость для семейчан. Семей считается родиной казахстанского футбола, жители города любят этот вид спорта, поэтому такой стадион нам необходим. Давно говорим об этом. По вместимости объект станет четвертым среди строящихся стадионов страны после Астаны, Алматы и Актобе. Мы сможем принимать матчи УЕФА, поскольку проект соответствует их требованиям. В этом новом районе начнется строительство и других объектов. В ближайшее время мангистауская сторона первой установит ограждение и приступит к работам. Главное – есть поддержка правительства. После оформления всех документов строительство стартует", – отметил глава региона.

Фото: пресс-служба акима области Абай

В рамках акции "Абайға құрмет", инициированной при поддержке президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, ряд регионов страны предложили построить для Семея социально значимые объекты. Мангистауская область уже заложила фундамент Дома дружбы. Шымкент возведет творческий центр и Дом культуры, Туркестанская область – выставочный центр, Астана – школу "Келешек", Актюбинская область – центр единоборств, Павлодар – центр настольного тенниса, Северо-Казахстанская область – аллею государственных символов, Кызылорда – центр "Анаға тағзым", Западно-Казахстанская область – линейный парк, Восточно-Казахстанская область – благоустроит набережную Иртыша.

Фото: пресс-служба акима области Абай

Айсулу Омарова
