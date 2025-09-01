В Семее открыли школу, которую ждали много лет

В поселке Водный города Семея в рамках проекта "Келешек мектептері" введена в эксплуатацию новая школа на 600 мест. В церемонии открытия объекта приняли участие аким области Абай Берик Уали и обладательница звания "Қазақстанның Еңбек Ері", заслуженный педагог Алма Шукежанова.

Теперь дети поселка Водный будут учиться в просторном и современном здании. Это вторая школа в Семее и третья по счету в области Абай, построенная в рамках проекта "Келешек мектептері".

Фото: акимат области Абай

В трехэтажной школе предусмотрено 28 учебных кабинетов, кабинеты физики, химии, биологии, робототехники, графики и моделирования, мастерские по дерево- и металлообработке, швейному делу и кулинарии. Также имеются актовый зал, столовая, 7 лабораторий, библиотека, читальный зал и коворкинг-зоны. На территории расположены футбольная, волейбольная и баскетбольная площадки, беговые дорожки и спортивный зал.

Школа будет работать в одну смену и обучать детей на государственном языке. Открыты 22 класса-комплекта с 1-го по 11-й классы, а также один подготовительный класс.

Фото: акимат области Абай

Обращаясь к участникам мероприятия, глава региона поздравил учителей, родителей и учеников с этим знаменательным событием.

"В рамках национального проекта "Келешек мектептері", реализуемого по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева, в стране строятся многочисленные новые учебные заведения. В нашем регионе также возведено несколько школ. Благодаря таким масштабным инициативам мы видим системные шаги, направленные на создание комфортной, безопасной и современной образовательной среды для детей. Яркий тому пример – новая школа на 600 мест, построенная сегодня в поселке Водный города Семея. Это – общее торжество: исполнение мечты учителя, оправдание доверия родителей и надежда детей. Сегодняшнее открытие школы является символом веры в будущее. От всей души поздравляю вас с началом нового учебного года", – сказал аким области.

Фото: акимат области Абай

Глава региона осмотрел школьные классы, столовую, спортзал и пообщался с учениками и учителями.

Фото: акимат области Абай

"В поселке Водный раньше не было такой современной школы. Жители ждали этого много лет. Мы очень рады. От имени всех жителей выражаю искреннюю благодарность. Пусть наша школа станет большим центром знаний, а ее выпускники – гордостью страны", – сказал житель поселка Водный Совет Тогызбаев.

В настоящее время в области по проекту "Келешек мектептері" строятся еще две школы: на 600 мест в Аягозе (будет сдана во 2-й четверти) и на 300 мест в Восточном поселке Семея. Всего 5 строящихся школ позволят покрыть 31% дефицита школьных мест, составляющего 8200. В ближайшие три года за счет республиканского бюджета планируется построить еще 11 школ.

Фото: акимат области Абай

Проблема аварийных школ решается поэтапно: в селе Суыкбулак Жарминского района начато строительство новой школы на 100 мест, в селе Екпин Аксуатского района стартует строительство школы на 300 мест. В Семее ведется подготовка документов для строительства новой школы взамен школы №11.

Сегодня в области Абай работают 304 школы, в которых обучается более 101 тысячи детей. Более 12 тысяч учителей ежедневно вносят вклад в воспитание и образование подрастающего поколения. В этом году за школьные парты впервые сядут свыше 10 тысяч первоклассников.