Безотлагательную задачу поставил Токаев перед Агентством по финансовому мониторингу

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 14:22 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев провел совещание в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ), сообщает Zakon.kz.

Как пишет 28 января 2026 года Акорда, президент поздравил сотрудников ведомства с профессиональным праздником – Днем органов по финансовому мониторингу. Он отметил, что агентство, созданное пять лет назад в период масштабных преобразований в стране, успешно справляется с возложенными на него задачами.

"В целом, за такой короткий срок проделана большая работа, накоплен ценный опыт. Сегодня агентство стало самостоятельной структурой, играющей важную роль в системе экономической и национальной безопасности. Это прямой результат вашего упорного труда и верности долгу. Выражаю благодарность всем сотрудникам ведомства. Однако сейчас не время для самоуспокоенности. Перед нами – высокие цели и масштабная работа. В эпоху стремительного развития цифровых технологий и искусственного интеллекта нам необходим принципиально новый подход к работе. Об этом я уже говорил в интервью газете Turkistan и на заседании Национального курултая", – заявил глава государства.

Он продолжил, что масштабное внедрение цифровых подходов и систем искусственного интеллекта в деятельность агентства – безотлагательная и крайне важная задача.

"Очевидно, что без этого эффективная работа невозможна. Сегодня противостояние между силовыми структурами и преступным миром перешло в технологическую плоскость. Преступники стали активно применять искусственный интеллект. Если правоохранительные органы, включая Агентство по финансовому мониторингу, будут отставать в технологическом плане, эта ситуация может привести к угрозам национальной безопасности. Чтобы идти в ногу со временем, мы обязаны действовать на опережение и принимать выверенные решения. Правоохранительные органы, опираясь на лучшие цифровые решения, своей систематической и активной деятельностью призваны обеспечить скорость и качество проводимых в стране преобразований. Это особенно важно в условиях масштабной экономической трансформации Казахстана", – отметил он.

Касым-Жомарт Токаев также поручил усилить аналитическую работу с использованием искусственного интеллекта.

"Недавно мною подписан новый закон "О профилактике правонарушений", который впервые определил Агентство по финансовому мониторингу полноценным субъектом профилактики экономической преступности. В связи с этим требуются новые эффективные методы превенции. Важно предотвращать преступления, а не бороться с их последствиями, особенно учитывая, что причиненный ущерб зачастую возместить довольно сложно. В 2023 году ущерб оценивался в 325 млрд тенге, возмещено 53 млрд, или 16,5%. В 2024 году ущерб достиг 4,4 трлн тенге, возмещено 236 млрд, или 5,5%. В 2025 году ущерб оценивался в 135 млрд, то есть произошло значительное снижение ущерба, возмещено 20 млрд, или 14,8%. Эффективность профилактической работы тесно связана с развитием цифровых аналитических инструментов. Информационные системы агентства позволяют обрабатывать большие массивы данных и значительно экономить бюджетные средства. Но этот опыт требует масштабирования", – отметил президент.

Кроме того, на совещании президент заявил о непрекращающихся попытках вывода капитала за рубеж через криптовалютные махинации.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
