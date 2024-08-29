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Законодательство РК

Агентство по финансовому мониторингу наделили новыми функциями

Госслужба, планшеты, детали, заседание, совещание, зал заседаний, государственная служба, госслужащие , фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 11:33 Фото: senate.parlam.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 26 августа 2024 года "О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу", сообщает Zakon.kz.

Так, с 5 сентября 2024 года у агентства изменены некоторые функции:

  • осуществление сбора, обработки, анализа и использования сведений и информации об операциях с деньгами или иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, в соответствии с законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
  • осуществление государственного контроля за соблюдением субъектами финансового мониторинга, указанными в подпунктах 7 (за исключением адвокатов), 13, 15 и 16 пункта 1 статьи 3 Закона, а также бухгалтерскими организациями и профессиональными бухгалтерами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета, законодательства РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в форме внеплановой проверки, профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля в соответствии с Предпринимательским кодексом РК.

Кроме того, положение дополнено новыми функциями:

  • осуществление по решению правительства РК права владения и пользования государственным пакетом акций (долей участия в уставном капитале) организаций, находящихся в ведении Агентства;
  • утверждение правил осуществления переводов обеспеченных цифровых активов (с 5 сентября 2024 года).

Вместе с тем Международная академия экономики и финансов переименована в Академию финансового мониторинга "AML ACADEMY".

Указ вводится в действие с 28 августа 2024 года, за исключением пунктов, которые вводятся в действие с 5 сентября 2024 года.

Ранее сообщалось, что у председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка стало больше заместителей.

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