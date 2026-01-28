Более десятка школ Астаны соревновались в знании закона

В столичном лицее №92 прошел III этап городского конкурса "Заң мен тәртіп – Адал азамат жолы", направленного на повышение правовой грамотности учащихся, сообщает Zakon.kz.

Конкурс организован прокуратурой города совместно со столичным акиматом в рамках нарратива "Закон и порядок". Участие в нем приняли 18 команд, представляющих школы столицы. Им были предложены правовые кейс-задания по актуальным вопросам профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. По итогам этапа в следующий тур прошли 12 команд, набравших наибольшее количество баллов.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

По словам организаторов, конкурс проводился на постоянной основе в течение всего учебного года и включал внутришкольный, районный и городской этапы, что позволяло обеспечить широкий охват учащихся. В отборочных турах школьники проходили тестирование, а также готовили видеоролики на актуальные социальные темы – профилактика буллинга, мошенничества, других правонарушений, вред наркотиков.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

"Конкурс охватывал весь учебный год и позволял системно работать с детьми над формированием правовой культуры. Формат кейсов был выбран неслучайно – он помог школьникам разобрать реальные жизненные ситуации и понять правовые последствия тех или иных поступков", – отметила старший помощник прокурора Астаны Айгерим Умирзакова.

Конкурс направлен на формирование у школьников осознанного отношения к закону и ответственности за собственные поступки.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

"Сегодня мы проводили городской этап конкурса в рамках идеологемы "Закон и порядок". В нем участвовали школьники из 18 учебных заведений, которые собрались, чтобы обсудить вопросы профилактики правонарушений. Ребята решали правовые кейсы и искали правильные пути выхода из сложных жизненных ситуаций. Наша задача – помочь детям научиться принимать взвешенные и законные решения", – рассказала секретарь Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акимате города Астаны Карлыгаш Саркенова.

Она также отметила, что конкурс объединял различные структуры и общественные институты в рамках профилактической и разъяснительной работы. В реализации проекта принимали участие представители прокуратуры, Управления образования, а также Совет отцов.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Своим мнением о значимости конкурса поделились и сами участники.

"Такие конкурсы очень важны для становления ребенка. С раннего возраста нужно понимать законы, свои права и ответственность. Кейсы здесь были подобраны очень точно – они приближены к реальным ситуациям из жизни", – отметил ученик столичного лицея №28 Александр Афанасьев.

В рамках конкурса также была организована выставка детских рисунков "Закон и порядок – глазами детей", где участники через творчество выразили свое понимание справедливости, ответственности и правовой культуры.