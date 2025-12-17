"Азбука правопорядка": карагандинцам показали работу областных управлений

В Карагандинской области в рамках идеологемы "Закон и порядок" продолжается акция "Азбука правопорядка", направленная на повышение правовой грамотности жителей, сообщает Zakon.kz.

Депутаты маслихатов, общественные активисты, молодежные лидеры, представители СМИ и блогеры смогли посмотреть изнутри работу областных управлений. Эта встреча стала частью системной работы проектного офиса при областной прокуратуре, где ежедневно проводят мероприятия, лекции и профилактические мероприятия для населения.

Фото: акимат Карагандинской области

"Сегодня мы продолжаем акцию "Азбука правопорядка" на площадке акимата области. Инициатива направлена на реализацию главных целей концепции "Закон и порядок" – это укрепление верховенства закона, обеспечение прозрачности работы государственных органов, повышение доверия граждан к власти", – сказал заместитель прокурора Карагандинской области Едил Джубанов.

Фото: акимат Карагандинской области

Приветствуя участников, заместитель акима области Әлібек Әлденей отметил, что акция набирает популярность в обществе.

"Публикации в социальных сетях, показавшие реальную работу правоохранительных органов в защите прав граждан, повысили доверие населения к государственным органам", – подчеркнул он.

Свои двери для посетителей открыли шесть управлений: строительства и архитектуры, предпринимательства и промышленности, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, сельского хозяйства, координации занятости и социальных программ, а также здравоохранения.

Фото: акимат Карагандинской области

Фото: акимат Карагандинской области

С выездом на место показали взаимодействие государственных органов с населением. Участники акции ознакомились с работой городского Карьерного центра, пообщались с обладателями грантов и жителями, которым оказана помощь по государственным программам.

Побывав в поликлиниках и службах скорой помощи, посмотрели в реальности систему оказания медицинских услуг.

Программа была насыщенной. Участники акции ознакомились с ходом строительства объектов образования и реконструкции здания государственного архива.

Кроме того, посетили объекты промышленности и торговли. В ходе акции были организованы экскурсии на завод по производству резинотехнических изделий, на площадку электронного маркетплейса "TEEZ", а также на складской комплекс АО "СПК "Сарыарка", где хранятся закупленные в стабилизационный фонд продукты.

Фото: акимат Карагандинской области

Общественники отметили, что такой открытый формат помогает увидеть и лучше понять работу государственных и правоохранительных органов, способствует укреплению доверия между гражданами и государством, а также формированию правовой культуры и законопослушного поведения.

Ранее карагандинцы на акции "Азбука правопорядка" ознакомились с работой департаментов полиции, экономических расследований, прокуратуры и других ведомств.