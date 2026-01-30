Где будет опубликован проект новой Конституции

Председатель Конституционной комиссии Эльвира Азимова на очередном заседании заявила о том, что текст проекта новой Конституции будет опубликован в печатных изданиях "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда", а также на официальном сайте Конституционного суда, сообщает Zakon.kz.

Она также отметила, что работа Конституционной комиссии проходит в открытом и содержательном формате.

По ее словам, в работе комиссии задействованы 130 человек, представляющих законодательную, исполнительную и судебную ветви власти, а также представители научного сообщества, гражданского сектора и медиа. Все заседания проходят открыто с прямыми трансляциями в социальных сетях Конституционного суда и специальном Telegram-канале "Конституциялық реформа 2026".

Эльвира Азимова подчеркнула, что при обсуждении проекта важно исходить не из количества юридических правок, а из их обновленного смыслового содержания.





"В основе новой Конституции заложена человекоцентричная модель государства, в которой человек, его права, свободы и достоинство признаются высшей ценностью и главным ориентиром государственной политики. В ней отражены принципы, глубоко связанные с традиционными ценностями народа, его историческим опытом и представлениями о справедливости, ответственности и общественной солидарности", – отметила она.

С учетом масштаба предлагаемых преобразований многие члены комиссии считают, что документ уже нельзя рассматривать лишь как пакет поправок. Президент Казахстана поддержал эту позицию и выступил за публикацию проекта для всенародного обсуждения. В этой связи Аппарату Конституционного суда поручено опубликовать текст проекта новой Конституции в печатных изданиях "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда", а также разместить его на официальном сайте суда.

27 января 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев принял руководство Конституционной комиссии и обсудил ход реформы.