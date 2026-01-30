#Казахстан в сравнении
Политика

В Казахстане презентовали проект новой Конституции

Конституция РК, День Конституции РК, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 16:18 Фото: Zakon.kz
Первый проект новой Конституции Казахстана был рассмотрен сегодня, 30 января 2026 года, на шестом заседании Комиссии по Конституционной реформе, сообщает Zakon.kz.

Так, в рамках его подготовки были учтены предложения граждан, общественных организаций, политических партий и экспертов, поступившие за 6 месяцев, а также мнения, замечания и рекомендации членов Комиссии.

Как сообщил заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов, новая Конституция состоит из Преамбулы, 11 разделов и 95 статей.

"Преамбула полностью обновлена. В ней нашли отражение общенациональные ценности, олицетворяющие прошлое и служащие ориентиром для настоящего и будущего страны".Бакыт Нурмуханов

Нурмуханов подчеркнул, что развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций признано в качестве стратегического направления деятельности государства:

"По этим новшествам прошли масштабные обсуждения, и они получили всеобщую поддержку".

Предложение принять новую Конституцию прокомментировал Токаев

Председатель республиканской коллегии адвокатов Мади Мырзагараев во время заседания Комиссии по Конституционной реформе 29 января предложил рассмотреть вопрос о новой Конституции.

Токаев подписал указ о создании комиссии по Конституционной реформе

Первое заседание Комиссии по Конституционной реформе состоялось 24 января. Тогда депутат Мажилиса Парламента Унзила Шапак выступила с инициативой обновить преамбулу Основного закона и привести ее содержание в соответствие с современными требованиями.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
