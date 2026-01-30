В Казахстане презентовали проект новой Конституции

Первый проект новой Конституции Казахстана был рассмотрен сегодня, 30 января 2026 года, на шестом заседании Комиссии по Конституционной реформе, сообщает Zakon.kz.

Так, в рамках его подготовки были учтены предложения граждан, общественных организаций, политических партий и экспертов, поступившие за 6 месяцев, а также мнения, замечания и рекомендации членов Комиссии.

Как сообщил заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов, новая Конституция состоит из Преамбулы, 11 разделов и 95 статей.

"Преамбула полностью обновлена. В ней нашли отражение общенациональные ценности, олицетворяющие прошлое и служащие ориентиром для настоящего и будущего страны". Бакыт Нурмуханов

Нурмуханов подчеркнул, что развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций признано в качестве стратегического направления деятельности государства:

"По этим новшествам прошли масштабные обсуждения, и они получили всеобщую поддержку".

Материал по теме Предложение принять новую Конституцию прокомментировал Токаев

Председатель республиканской коллегии адвокатов Мади Мырзагараев во время заседания Комиссии по Конституционной реформе 29 января предложил рассмотреть вопрос о новой Конституции.

Материал по теме Токаев подписал указ о создании комиссии по Конституционной реформе

Первое заседание Комиссии по Конституционной реформе состоялось 24 января. Тогда депутат Мажилиса Парламента Унзила Шапак выступила с инициативой обновить преамбулу Основного закона и привести ее содержание в соответствие с современными требованиями.