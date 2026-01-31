#Казахстан в сравнении
События

Лед, характер и командный дух: в Усть-Каменогорске прошел "Зимний спорт-фест"

люди, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2026 13:06 Фото: пресс-центр ВКО
Во Дворце спорта имени Бориса Александрова в Усть-Каменогорске два дня подряд кипели настоящие хоккейные страсти. Здесь прошел молодежный турнир по хоккею с шайбой "Зимний спорт-фест", который собрал юных спортсменов сразу двух возрастных категорий – 2008-2010 и 2012-2014 годов рождения.

На лед вышли восемь городских команд: "Торнадо", "Локомотив", "Титан", "Устинка", "Ульбинка", "Кедр" и "КШТ". Для многих игроков эти матчи стали не просто соревнованиями, а серьезной проверкой характера – с борьбой, эмоциями и настоящим командным плечом.

Турнир задумывался не только как спортивное событие. Его главная идея – поддержка юных талантов, популяризация здорового образа жизни и профилактика правонарушений среди подростков в духе идеологемы "Закон и порядок". Организовать "Зимний спорт-фест" помогли акимат, прокуратура области и социально ответственный бизнес.

Фото: пресс-центр ВКО

Финальные игры получились особенно напряженными. По итогам турнира первое место завоевала команда "Устинка". "Серебро" досталось хоккеистам "Ульбинки", бронзовые медали у команды "КШТ".

Фото: пресс-центр ВКО

В церемонии награждения приняли участие аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов и прокурор Восточно-Казахстанской области Тимур Сулейменов. Поздравляя ребят, глава региона отметил, что такие турниры формируют характер, дисциплину и чувство ответственности не хуже серьезных тренировок:

"Соревнования получились зрелищными и по-настоящему спортивными. Вы показали уважение к соперникам и поддержку внутри команд. Уверен, среди вас есть будущие продолжатели славных традиций усть-каменогорского хоккея".

Фото: пресс-центр ВКО

Все участники турнира получили грамоты, медали, памятные подарки и денежные призы. Но главным итогом "Зимнего спорт-феста" стали не награды, а эмоции, азарт и уверенность в том, что у хоккея в Усть-Каменогорске сильное, дисциплинированное и перспективное будущее.

Айсулу Омарова
