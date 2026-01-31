Новорожденного экстренно транспортировали санавиацией
Фото: akorda.kz
Вертолет МЧС совершил экстренную транспортировку новорожденного в области Жетысу, сообщает Zakon.kz.
Пилоты "Казавиаспас" МЧС РК совместно с врачами санавиации транспортировали младенца из города Жаркент в медучреждение центра Талдыкорган для получения им квалифицированной медицинской помощи, сообщили в министерстве.
"Главная задача пилотов заключалась в бережной и быстрой перевозке, благодаря которой маленький пациент благополучно был доставлен до городского центра. Слаженная работа экипажа, готовность самолета и профессионализм врачей снова подарили малышу шанс на выздоровление", – говорится в сообщении.
Ранее спасатели помогли трехлетнему ребенку в Караганде.
