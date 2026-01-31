#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
501.02
597.27
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
501.02
597.27
6.59
События

Новорожденного экстренно транспортировали санавиацией

Вертолет МЧС РК, вертолеты МЧС РК, специальная техника МЧС РК, спецтехника МЧС РК, авиация МЧС РК, авиапарк МЧС РК, спасатель, спасатели, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2026 15:14 Фото: akorda.kz
Вертолет МЧС совершил экстренную транспортировку новорожденного в области Жетысу, сообщает Zakon.kz.

Пилоты "Казавиаспас" МЧС РК совместно с врачами санавиации транспортировали младенца из города Жаркент в медучреждение центра Талдыкорган для получения им квалифицированной медицинской помощи, сообщили в министерстве.

"Главная задача пилотов заключалась в бережной и быстрой перевозке, благодаря которой маленький пациент благополучно был доставлен до городского центра. Слаженная работа экипажа, готовность самолета и профессионализм врачей снова подарили малышу шанс на выздоровление", – говорится в сообщении.

Ранее спасатели помогли трехлетнему ребенку в Караганде.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Новорожденного экстренно эвакуировали вертолетом из Зайсана в Усть-Каменогорск
20:54, 14 сентября 2025
Новорожденного экстренно эвакуировали вертолетом из Зайсана в Усть-Каменогорск
Тяжелого пациента экстренно доставили из поселка в Кызылорду на вертолете
19:35, 23 августа 2025
Тяжелого пациента экстренно доставили из поселка в Кызылорду на вертолете
Ребенка экстренно эвакуировали на вертолете МЧС в Кокшетау
15:33, 04 октября 2025
Ребенка экстренно эвакуировали на вертолете МЧС в Кокшетау
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Арина Соболенко сравняла счёт в финальном матче АО-2026 против Елены Рыбакиной
15:11, Сегодня
Арина Соболенко сравняла счёт в финальном матче АО-2026 против Елены Рыбакиной
Драмой завершился матч "Барыса" в КХЛ
14:30, Сегодня
Драмой завершился матч "Барыса" в КХЛ
Елена Рыбакина в шаге от победы на Аustralian open: Соболенко повержена в первом сете
14:26, Сегодня
Елена Рыбакина в шаге от победы на Аustralian open: Соболенко повержена в первом сете
В очном противостоянии казахстанцев в КХЛ победу одержал защитник "Автомобилиста"
14:22, Сегодня
В очном противостоянии казахстанцев в КХЛ победу одержал защитник "Автомобилиста"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: