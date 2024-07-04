Новый статус получила Национальная академия наук Казахстана
Новый статус с указанием компетенций, источников финансирования и полномочий попечительского совета, общего собрания академиков, президиума и правления НАН РК получила 1 июля 2024 года в рамках подписанного главой государства РК Закона РК "О науке и технологической политике".
"Присвоение нового статуса повысит роль академии, позволит ей стать центром научной мысли и авторитетной структурой, осуществляющей экспертную деятельность. Тем самым наука в Казахстане получит новый импульс развития".Пресс-служба НАН РК
Буквально на днях Национальная академия наук приняла в свои ряды шесть новых академиков. Из них двое молодых ученых возрастом до 40 лет.
Списки кандидатов, которые успешно прошли конкурс в соответствии с Правилами избрания академиков НАН РК, утвержденными Министерством науки и высшего образования РК в 2022 году, были оглашены на итоговом заседании общего собрания Национальной академии наук.
Так, среди новых академиков НАН РК значатся ученые в сфере медицины, вспомогательной репродуктивной технологии, естественных наук, инжиниринга и технологии, радиационного материаловедения, мембранных технологий и нанотехнологий, математики, физики плазмы и плазменных нанотехнологий, генетики растений. Это:
- председатель правления АО "Национальный центр нейрохирургии" Серик Акшулаков;
- руководитель Международного центра клинической репродуктологии "PERSONA" Вячеслав Локшин,
- директор филиала РГП на ПХВ "Институт ядерной физики" Министерства энергетики РК (Астана) Максим Здоровец;
- ученые Тлеккабул Рамазанов (НАО "Казахский национальный университет им. аль-Фараби"), Сураган Дурвудхан (АОО "Назарбаев Университет"), Ерлан Туруспеков (РГП на ПХВ "Институт биологии и биотехнологии растений" КН МНВО РК).
На первом этапе конкурса ученые прошли проверку на соответствие критериям (ученая степень, звания, опыт работы, публикации в научных журналах), после – экспертизу по всем показателям претендента. В президиуме Академии наук оценивали научную деятельность претендента. И, наконец, завершением всех этапов стало голосование на общем собрании. Новые члены НАН РК набрали наибольшее количество баллов по результатам всех этапов.
"Наука – это двигатель прогресса. В любой стране в первую очередь особое внимание уделяется науке. Располагая солидным интеллектуальным потенциалом, казахстанская наука вполне может самостоятельно обеспечить создание прорывных, наукоемких технологий. Следовательно, члены НАН РК, работая научными руководителями институтов, лабораторий и кафедр, вносят достойный вклад в дальнейшее развитие фундаментальных и прикладных исследований в различных областях", – отметили в НАН РК.
На сегодняшний день Национальная академия наук РК объединяет в своем составе 222 члена (148 академиков и 74 члена-корреспондента), 17 иностранных и 110 почетных членов НАН РК, 41 коллективного члена и 23 профессоров.
22 января 2024 года доктор сельскохозяйственных наук, академик Ахылбек Куришбаев был назначен на должность президента Национальной академии наук РК распоряжением главы государства Касым-Жомарта Токаева. С апреля 2023 года эту должность занимала Кунсулу Закарья, которая стала советником президента РК по вопросам науки и инноваций.