Ученик открыл стрельбу в школе Петропавловска

В Петропавловске 11-классник стрелял из пистолета в школьном кабинете. Выпускник объяснил свою выходку желанием похвастаться, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в центре Петропавловска в средней школе №1. По рассказам педагогов, ученик 11-го класса пришел в школу в 7:50 утра, пистолет находился при нем. Охранники ничего подозрительного не заметили. Вмести с другими ребятами он успешно прошел через турникет и отправился на урок.

На перемене школьник зашел в кабинет истории, где находился параллельный 11-й класс и стал хвастаться друзьям пистолетом. Сначала просто показывал его, а затем прицелился в пол и выстрелил. Вместо пола попал в батарею. После этого парень ушел в свой класс на урок.

Тревогу подняли испуганные родители. Кто-то из учеников, перед которыми парень хвастался пистолетом, сообщил это родителям, а те тут же позвонили в школу.

"В администрацию школы поступило сообщение от родителей о том, что один из учеников принес в школу предмет, похожий на пистолет. Администрация школы сразу же среагировала, вызвали этого мальчика в присутствии специализированной охраны, вызвали полицию и сообщили незамедлительно родителям этого ребенка. Полиция приехала, этот предмет изъяли и направили на экспертизу", – рассказала пресс-секретарь управления образования акимата СКО Асель Уразбаева.

Педагоги уверяют, на тревожный сигнал среагировали мгновенно. Чтобы ученик ничего не заподозрил, даже разыграли спектакль. Мальчика попросили выйти из кабинета, якобы для того чтобы повесить шторы в фойе. Здесь его встретила школьная охрана и ювенальная полиция. Самим педагогам ученик сразу во всем сознался и сказал, что принес пистолет в школу, чтобы доказать друзьям, что он у него, действительно, есть - ему в это раньше не верили.

В школе говорят, что парень учится хорошо, ранее ни в каких негативных ситуациях, в конфликтах не был замечен.

"Его поступок стал неожиданностью для педагогов, да и сам мальчик не ожидал, что будет такая реакция, видимо, просто он это сделал, не подумав о всей серьезности и ответственности. Асель Уразбаева

Не огнестрельное оружие

Экспертиза показала, что пистолет, из которого стрелял школьник, пневматический. Где его взял ребенок – выясняется. Маму мальчика уже привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и обеспечению безопасности ребёнка. Женщину наказали штрафом в 43 250 тенге.

Все обстоятельства произошедшего выясняются. Не исключено, что ответственность понесут и руководители учебного заведения, и сотрудники охранного агентства, обеспечивавшие порядок в школе, в которую ребенок без проблем пронес, хоть и пневматический, но пистолет.

"По данному факту проводятся проверочные мероприятия. Изъят пневматический пистолет, не относящийся к категории огнестрельного оружия. Пострадавших нет. В адрес органов образования внесено представление о принятии мер, направленных на устранение факторов, способствовавших произошедшему. По завершении проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц образовательной организации, а также сотрудников охранного агентства, обеспечивавших охрану учебного заведения", прокомментировали в пресс-службе ДП СКО.

Самого ученика ждет административный суд за мелкое хулиганство. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа в 86 тысяч тенге до 15 суток ареста.