От навоза к свету в домах: как простая технология может поднять целые регионы

Современный мир ставит перед аграриями амбициозные задачи в области продовольственной безопасности, заставляя наращивать производство каждый год.

Это неизменно ведет к увеличению образования отходов, которые сегодня накапливаются на открытых площадках, являясь сдерживающим фактором для развития и причиной ухудшения экологической обстановки в стране.

Особое внимание стоит обратить на содержание в помете и навозе вредных бактерий, например, таких как Salmonella и Listeria. В условиях сухого климата эти бактерии могут сохраняться в почве до пяти лет и при попадании в организм человека вызывать серьезные заболевания, вплоть до летального исхода. Эффективным барьером распространения инфекций в почву и попадания их в продукты служит применение технологий закрытой переработки органических отходов сельского хозяйства и животноводства, как например на биогазовых станциях.

Биогаз – это, по сути метан, природный газ, который мы используем для отопления дома и приготовления пищи. Его можно пустить на выработку электричества и тепла для домов или просто заправить автомобиль.

Биоудобрение – то, что остается после переработки, – гигиенически безопасная масса. При длительной переработке при температуре 40°С погибают яйца глистов, патогенные бактерии и семена сорняков, которые содержатся в обычном помете и навозе. Это биоудобрение не пахнет, в нем отсутствуют опасные микробы, оно помогает растениям быстрее расти, а почве возвращает плодородие.

Стоит отдельно рассказать про отсутствие запаха. Главный источник неприятного запаха на селе – помето- и навозохранилища. Там с доступом воздуха отходы птицеводства и животноводства медленно перегнивают, после чего их вывозят на поля. Этот процесс и дает тот самый неприятный запах, от которого мучаются местные жители, в особенности в летнее время, на жаре, когда к процессу добавляются мухи и насекомые, растаскивающие заразу по окрестностям.

На биогазовых станциях органические отходы сразу закачивают в герметичные биореакторы.

Процесс проходит в закрытом от доступа воздуха режиме. Все вредные вещества перерабатываются внутри биореактора с 0 выбросом вредных веществ в атмосферу.

Политика развитых стран (Европа, США, Китай, Турция и др.) уделяет особое внимание состоянию экологии, качеству почв и воздуха. Правительственные меры стимулирования развития биогазовой отрасли способствуют активным инвестициям в эту сферу, что положительно отражается на уровне жизни граждан.

Республика Казахстан относительно недавно внедрила меры стимулирования для развития биогазовой отрасли, которая принесет:

Новые рабочие места и бизнес. Чтобы строить и обслуживать такие установки, нужны технологи, строители, инженеры, водители – новые оплачиваемые профессии в селах, а значит, молодежь не будет уезжать в города. Чистый воздух и воду. Исчезнут навозные кучи, отравляющие воздух и грунтовые воды. Повысится комфорт жизни граждан Казахстана. Независимость от зарубежных поставок. Регион сам начнет обеспечивать себя топливом и удобрениями, не тратя на них деньги и не завися от цен на мировом рынке. Собственную энергию. Каждое крупное хозяйство может стать маленькой электростанцией. Поселки и деревни будут меньше зависеть от общих сетей, а свет и тепло будут стабильнее и, возможно, дешевле.

В Казахстане все это уже доступно в Карагандинской области. Так, Курминская птицефабрика запустила биогазовую станцию для переработки птичьего помета. Это решило наболевшую проблему для населения – наличие неприятных запахов, а для птицефабрики послужило эффективным инструментом снижения себестоимости продукции и повышения темпов развития предприятия. Получаемые из помета биоудобрения применяются на собственных полях для выращивания экологически чистого корма для птицы, что обеспечивает высокий уровень качества выпускаемой продукции.

Получаемый биогаз птицефабрика перерабатывает в электроэнергию и отпускает в сеть по субсидированному государством тарифу. По сетевому хозяйству "зеленая энергия" поступает в каждый дом страны.

Для региона развитие биогазовой отрасли станет путем к самостоятельности, чистоте и новым возможностям для целых областей, для каждого местного жителя – современным перерабатывающим заводом, находящимся под чутким контролем государства.

