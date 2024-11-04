Более 250 сложных операций провели врачи Медцентра УДП РК в регионах в целях трансферта технологий

В области Абай прошла медицинская акция "Дни Медицинского центра Управления делами президента РК".

За три дня работы высококвалифицированные врачи больницы и национального госпиталя МЦ провели 279 консультаций и мастер-классов, 17 операций, из которых 13 были уникальными. Область Абай стала 13-м регионом, в котором была проведена эта акция.

Фото: пресс-служба МЦ УДП

Традиционно по итогам мероприятия между акиматом области Абай и Медицинским центром Управления делами президента РК был заключен меморандум о сотрудничестве. Аким области подчеркнул, что подписанный меморандум впоследствии окажет значительное позитивное влияние на развитие медицинской сферы региона.

"Данный меморандум открывает возможности для совместного развития в области медицинских технологий. Наше сотрудничество будет направлено на обмен опытом, поддержку профессионального роста врачей. Я уверен, что это стратегическое партнерство значительно улучшит качество медицинских услуг и будет способствовать внедрению современных технологий в сфере здравоохранения", – отметил глава области.

Фото: пресс-служба МЦ УДП

В свою очередь руководитель Медицинского центра УДП РК Алексей Цой отметил, что подписанный меморандум должен открыть новую страницу в развитии эффективного диалога и укреплении партнерства, а также расширит горизонты научно-практических связей во благо здоровья граждан.

"В каждой области мы проводим до 30 операций только в рамках единовременного приезда. В дальнейшем уже по остальным регионам у нас действуют дорожные карты. На системной основе обучаем специалистов не только по системе здравоохранения, но и по дошкольному образованию, по санитарно-эпидемиологическому контролю и созданию благоприятной среды в организациях. Это такая комплексная работа. И мы видим, что на региональном уровне, уже в тех областях, в которых мы были, эти технологии, которые ранее не применялись, местные врачи применяют на практике. Есть положительный эффект, есть от населения обратная связь о том, что благодаря тому, что врачи повысили свою квалификацию, не нужно выезжать из региона и можно получить высокотехнологичную медпомощь на месте. Поэтому мы надеемся, что в Семее, где есть очень высококвалифицированные кадры и с большими традициями медицинский университет, данная программа будет работать наиболее эффективно, и врачи готовы к внедрению этих методик", – сказал в своем выступлении Алексей Цой.

В целом акция "Дни Медицинского центра УДП РК" реализуется на протяжении двух лет. Цель ее – трансферт новых технологий в практическое здравоохранение, обмен опытом и обучение современным методам диагностики и лечения заболеваний, а также расширение научно-клинического сотрудничества с медицинскими учреждениями области.

Фото: пресс-служба МЦ УДП

Врачи аккредитованных международными стандартами JCI, ISO, GLP, GMP больницы и нацгоспиталя МЦ, среди которых эпилептологи, аллергологи, травматологи, аритмологи, гастроэнтерологи, кардиологи, реабилитологи, геронтологи, нейро-, кардио- и онкохирурги, оказали консультативно-диагностическую и медицинскую помощь более чем 2,5 тыс. пациентов, из них более 250 операций – уникальных порядка 70.

Также для 8 тыс. коллег в регионах сотрудники Медцентра УДП РК провели более 310 лекций, семинаров и практических мастер-классов.

В каждом регионе между акиматом и МЦ УДП РК был заключен меморандум о сотрудничестве, который дает возможность получать бесплатные консультации врачей Медицинского центра УДП, услуги санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации, а при необходимости – лечение для тяжелобольных пациентов.

Фото: пресс-служба МЦ УДП

Также соглашение предусматривает договоренность об организации обучения сотрудников медицинских учреждений региона инновационным технологиям, обмене опытом и знаниями в области профилактики, диагностики, лечения и реабилитации заболеваний у пациентов, развитии новых медицинских технологий и инновационных методик дошкольного воспитания и обучения.