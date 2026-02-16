#Референдум-2026
События

Еще один детский травмпункт открыли в Астане

Открыли в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 14:41 Фото: акимат города Астаны
В столице открылся еще один детский травматологический пункт в районе Нура. Новый травмпункт функционирует на базе Национального координационного центра экстренной медицины по адресу: Хусейн бен Талал, 14.

По настоящее время вся экстренная травматологическая помощь детям столицы была сосредоточена в единственным детском травмпункте на правом берегу города, что приводило к высокой очередности.

"Единственным стационаром, оказывающим хирургическую помощь детскому населению, была многопрофильная городская детская больница №2. Это единственный стационар, имеющий детский травмпункт, также оказывающий помощь прилегающим районам столицы, что увеличивает время транспортировки, рост очередности пациентов. В среднем в сутки в травмпункт обращаются порядка 300 детей. Отсутствие детского травмпункта на левом берегу создавало серьезную проблему для детей, нуждающихся в экстренной медицинской помощи", – рассказали в Управлении общественного здравоохранения столицы.

По данным Управления здравоохранения города, в конце 2025 года в столице численность детского населения достигла порядка 561 тыс. человек. В то же время в районах Есиль и Нура до настоящего времени не было развернуто дополнительного детского травматологического пункта.

Фото: акимат города Астаны

"Для решения данного вопроса было принято решение открыть новый травматологический пункт на базе Национального координационного центра экстренной медицины по адресу: ул. Хусейн бен Талал, 14. Открытие нового пункта в этом районе позволит существенно снизить нагрузку на существующие подразделения и повысить доступность экстренной медицинской помощи для жителей левого берега столицы", – добавила руководитель горздраза Айнур Тулеуова.

По словам главного травматолога города, травмпункт оказывает помощь пациентам, нуждающимся в неотложной травматологической помощи.

"В травмпункт обращаются пациенты с травмами, не требующими стационарного лечения, например: повреждениями связочного аппарата голеностопного сустава, переломами лучевой кости, переломами лодыжек, а также с переломами, подлежащими репозиции и удержанию, которые в последующем проходят лечение и реабилитацию в поликлиниках по месту жительства", – рассказал Алексей Солод.

В ведомстве добавили, что травмпункт оснащен современным медицинским оборудованием, а также предусмотрены удобные подъездные пути к въезду на его территорию.

Отметим, что Национальный координационный центр экстренной медицины осуществляет деятельность службы скорой медицинской помощи по всей республике. В его состав входит уникальная многопрофильная больница, а также центр оказывает экстренную помощь пациентам с использованием санитарной авиации.

Фото: акимат города Астаны

Айсулу Омарова
