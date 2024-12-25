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#Крушение самолета в Актау
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Происшествия

Борт санавиации с бригадой ведущих специалистов прилетел в Актау из Астаны

бригада ведущих медиков прилетела в Актау из Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 20:53 Фото: пресс-служба Минзрава РК
В Актау из Астаны прибыла мобильная бригада Национального координационного центра экстренной медицины Министерства здравоохранения – два реаниматолога, четыре травматолога, нейрохирург и комбустиолог, сообщает Zakon.kz.

С места крушения пассажирского самолета близ аэропорта Актау в медицинские учреждения области доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших, 11 из них – в реанимации.

В областную детскую больницу поступили двое детей, 11 и 16 лет, им планируют сделать операции.

Ранее сообщалось, что на месте падения самолета в Актау ввели режим ЧС местного масштаба.

Трагедия произошла в полдень 25 декабря, когда пассажирский лайнер, следующий рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение рядом с аэропортом Актау.

По последней информации, число выживших при крушении самолета в Актау составляет 29 человек. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана.

Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил журналистам о том, что в авиакатастрофе в Актау погибли 38 человек.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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