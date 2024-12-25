Борт санавиации с бригадой ведущих специалистов прилетел в Актау из Астаны
С места крушения пассажирского самолета близ аэропорта Актау в медицинские учреждения области доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших, 11 из них – в реанимации.
В областную детскую больницу поступили двое детей, 11 и 16 лет, им планируют сделать операции.
Ранее сообщалось, что на месте падения самолета в Актау ввели режим ЧС местного масштаба.
Трагедия произошла в полдень 25 декабря, когда пассажирский лайнер, следующий рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение рядом с аэропортом Актау.
По последней информации, число выживших при крушении самолета в Актау составляет 29 человек. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана.
Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил журналистам о том, что в авиакатастрофе в Актау погибли 38 человек.