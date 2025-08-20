#АЭС в Казахстане
Происшествия

Трагедия в области Абай: борт с двумя пострадавшими детьми вылетел в Астану

борт санавиации, карета скорой помощи, люди, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 14:53 Фото: Telegram/DenMinPR
Сегодня, 20 августа 2025 года, из Урджарского района области Абай вылетел борт санитарной авиации Национального координационного центра экстренной медицины (НКЦЭМ) для транспортировки в Астану двоих детей, пострадавших в ДТП, сообщает Zakon.kz.

Как заявили в Министерстве здравоохранения (МЗ) РК, принято решение о госпитализации пациентов в Многопрофильную городскую детскую больницу (МГДБ) №2 Астаны.

Фото: Telegram/DenMinPR

"На борту детей сопровождает бригада врачей в составе реаниматолога НКЦЭМ Е. Шакана, травматолога МГДБ №2 Астаны Н. Жакипова и нейрохирурга Национального центра нейрохирургии (НЦН) С. Сеитбекова".Пресс-служба МЗ РК

Также в Минздраве отметили, что сразу после происшествия в районной больнице мультидисциплинарная бригада в составе специалистов областного и республиканского уровня провела весь комплекс диагностических обследований, сделала оценку состояния пострадавших и составила план оперативного лечения.

"Учитывая нестабильность состояния, одна из пациенток – 9-летняя девочка – оставлена в стационаре до стабилизации состояния под наблюдением главного внештатного анестезиолога-реаниматолога области Абай Д. Каримова".Пресс-служба МЗ РК

Смертельное ДТП произошло 19 августа 2025 года около 16:00 в селе Бестерек в Урджарском районе области Абай. По предварительным данным, 55-летний водитель Toyota, не справившись с управлением, сбил шестерых детей, которые стояли у ворот дома, в 10 м от дороги. В результате происшествия двое детей скончались на месте, один – по дороге в медучреждение. Еще трое находятся в больнице с различными травмами.

Смертельное ДТП в области Абай: в Минздраве сделали заявление по пострадавшим детям

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водителя водворили в изолятор временного содержания. Освидетельствование показало, что в момент совершения ДТП он находился в трезвом состоянии.

От 2 до 9 лет: что известно о детях, погибших и пострадавших в ДТП в области Абай

По поручению президента Касым-Жомарта Токаева на самолете военно-транспортной авиации Минобороны в область Абай вылетели астанинские врачи – нейрохирург, травматолог и реаниматолог.

В МВД сделали заявление по смертельному ДТП с участием шести детей в области Абай

Позднее в акимате области Абай рассказали, какую помощь получат семьи троих детей, которые погибли в страшном ДТП.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
