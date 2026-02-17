В Карагандинской области впервые стартовал пилотный проект по ресоциализации осужденных

Палата предпринимателей, акимат Карагандинской области и ДУИС Карагандинской области и области Улытау при координации прокуратуры региона, а также компания Qarmet внедряют пилотный проект, направленный на ресоциализацию осужденных и их интеграцию в трудовую деятельность.

Инициатива реализуется в рамках поручения президента РК Касым-Жомарта Токаева, озвученного в ходе расширенной коллегии правоохранительных органов в июне 2025 года.

"Хочу призвать наших бизнесменов рассмотреть возможность открытия различных производств при учреждениях уголовно-исполнительной системы. Такое взаимовыгодное партнерство широко распространено за рубежом. Заработанные деньги позволят осужденному встать на ноги после освобождения, а полученные навыки – найти достойную работу", – отметил глава государства.

Участники проекта будут задействованы на разных производственных объектах компании. Работодатель обеспечивает проживание, трехразовое питание, спецодежду и необходимые бытовые условия. Проект рассчитан на три месяца и предусматривает участие лиц, лишенных свободы с низкой степенью общественной опасности, положительной характеристикой и подтвержденной готовностью к труду. Контроль соблюдения установленного режима и безопасность организованы в круглосуточном формате сотрудниками ДУИС.

"Мы создаем условия, при которых человек может получить профессию, зарплату и шанс на нормальную жизнь после освобождения. Это наш вклад в социализацию граждан РК и вклад в устойчивое развитие региона", – подчеркнул председатель правления АО "Qarmet" Вадим Басин.

Проект формирует эффективную модель взаимодействия государства и бизнеса, обеспечивая прозрачность процессов, строгий контроль и полное соблюдение законодательства. По итогам пилотного этапа межведомственная рабочая группа проведет всестороннюю оценку социальной, экономической и правовой эффективности программы. В случае подтверждения ее результативности практика может быть масштабирована на другие предприятия Карагандинской области.

Фото: Qarmet

"Главная задача проекта – дать людям возможность получить реальный трудовой опыт и профессиональные навыки, которые помогут им быстрее адаптироваться к обычной жизни после освобождения. При этом модель позволяет снизить нагрузку на бюджет за счет сокращения расходов на содержание осужденных в исправительных учреждениях", – рассказал начальник ДУИС по Карагандинской области и области Улытау, полковник юстиции Бекболат Шакиров.

Отметим, что это не первый проект компании Qarmet по социальной адаптации. Ранее Qarmet совместно с ДУИС региона открыли швейный цех на базе учреждений №29, №31 ДУИС по Карагандинской области и области Улытау. Реализация данных инициатив отражает последовательную политику Qarmet в области социальной ответственности.