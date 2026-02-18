Милейший мастер маскировки: в лесу Казахстана заметили белоснежного хомячка
Сотрудники Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Ертис орманы" порадовали новыми снимками. На этот раз специалисты отдела науки и мониторинга зафиксировали джунгарского хомячка в его зимнем белоснежном окрасе, сообщает Zakon.kz.
Оказалось, что этот небольшой обитатель степей обладает удивительной способностью менять цвет шерсти: с наступлением холодов серо-бурый мех постепенно светлеет и становится почти полностью белым.
Такая природная "маскировка" помогает зверьку скрываться от хищников на фоне снега.
Особый интерес вызвало то, что хомячка заметили именно в лесном массиве.
Подобная находка, уточняют лесники, еще раз подтверждает, что природа остается непредсказуемой, а животные способны адаптироваться и осваивать самые разные условия обитания.
