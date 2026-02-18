#Референдум-2026
События

Милейший мастер маскировки: в лесу Казахстана заметили белоснежного хомячка

хомяк, снег, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 15:26 Фото: Instagram/ertisormany_2003
Сотрудники Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Ертис орманы" порадовали новыми снимками. На этот раз специалисты отдела науки и мониторинга зафиксировали джунгарского хомячка в его зимнем белоснежном окрасе, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что этот небольшой обитатель степей обладает удивительной способностью менять цвет шерсти: с наступлением холодов серо-бурый мех постепенно светлеет и становится почти полностью белым.

Такая природная "маскировка" помогает зверьку скрываться от хищников на фоне снега.

Особый интерес вызвало то, что хомячка заметили именно в лесном массиве.

Подобная находка, уточняют лесники, еще раз подтверждает, что природа остается непредсказуемой, а животные способны адаптироваться и осваивать самые разные условия обитания.

Ранее жителям Казахстана напоминали о строгой ответственности за браконьерство и незаконную добычу животных, в том числе занесенных в Красную книгу страны. Об этом читайте здесь.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
