За что в Казахстане могут оштрафовать на 3 млн тенге

Жителям Казахстана напомнили о строгой ответственности за браконьерство и незаконную добычу животных, в том числе занесенных в Красную книгу страны, сообщает Zakon.kz.

С предупреждением выступил Государственный лесной природный резерват "Ертис орманы" сегодня, 17 февраля 2026 года.

Так, как заявляют специалисты, на территории ООПТ (особо охраняемых природных территорий) действует строгая ответственность за незаконную добычу животных.

Ущерб за каждую незаконно добытую особь составляет:

Косуля – 1 081 250 тг (250 МРП).

Лось – 2 162 500 тг (500 МРП).

Лесная куница (вид, занесенный в Красную книгу РК) – 865 000 тг (200 МРП).

Рысь – 86 500 тг (20 МРП).

Барсук – 43 250 тг (10 МРП).

Белка – 21 625 тг (5 МРП).

Лисица– 21 625 тг (5 МРП).

Зайцы – 21 625 тг (5 МРП).

Корсак – 21 625 (5 МРП) и др.

Что касается птиц, занесенных в Красную книгу РК, то расценки такие:

Сокол-балобан – 3 027 500 тг (700 МРП).

Беркут – 1 730 000 тг (400 МРП).

Лебедь-кликун – 1 730 000 тг (400 МРП) и др.

Кроме того, за незаконное уничтожение гнезд, нор или логов штраф составляет 10 МРП. За незаконную добычу яиц или эмбрионов – 50% от штрафа за взрослую особь.

С 1 января 2026 года месячный расчетный показатель (МРП) в Казахстане составляет 4 325 тенге.

Важно помнить и следующее:

"Даже поиск, выслеживание и преследование животных с целью добычи, а также нахождение в охотничьих угодьях с расчехленным оружием или ловчими птицами приравниваются к охоте! Это действие также подлежит штрафам и уголовной ответственности".

Примечательно, немного ранее мы рассказывали о том, что сотрудники особо охраняемого парка в Павлодарской области ловили редких птиц для вывоза за границу.