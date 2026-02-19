#Референдум-2026
#Казахмыс
События

О планах по строительству международной клиники в Казахстане рассказали Токаеву

Токаев в США, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 02:00 Фото: Акорда
В США президент Казахстана и генеральный директор международной инвестиционной компании Ashmore Group Марк Кумбс обсудили вопросы реализации взаимовыгодных совместных проектов, сообщает Zakon.kz.

Как передает Акорда, Токаев был проинформирован о планах по строительству международной клиники в Казахстане в партнерстве с Ashmore Healthcare International и ТОО "Самрук-Казына Инвест" с привлечением медицинского оператора мирового уровня Mount Sinai Health System.

"Правительство нашей страны готово оказать всестороннюю поддержку этому важному проекту", – подчеркнул Токаев.

Фото: Акорда

В свою очередь Марк Кумбс отметил большой потенциал для сотрудничества в стратегических секторах экономики Казахстана. Он также рассказал о перспективах взаимодействия в рамках программы Открытого инвестиционного партнерства, направленной на развитие приоритетных и высокотехнологичных секторов экономики.

Также президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с руководством транснациональной корпорации Boeing.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
