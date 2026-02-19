#Референдум-2026
События

В городе Алатау построят завод по производству кормов для домашних животных

Завод по производству кормов для домашних животных в городе Алатау, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 02:16 Фото: Zakon.kz
В США Касым-Жомарт Токаев приветствовал подписание инвестиционного соглашения между министерством сельского хозяйства Казахстана и компанией Mars на сумму порядка 180 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, это обеспечит глубокую переработку агропромышленного сырья и производство продукции с высокой добавленной стоимостью.

"Это событие знаменует начало стратегически важного партнерства и отражает высокий уровень казахско-американского сотрудничества", – подчеркнул президент Касым-Жомарт Токаев.

Фото: Акорда

В свою очередь Пол Вайраух поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за поддержку в реализации взаимовыгодного инвестиционного соглашения. По словам главы компании, эта инициатива станет для Mars отличной платформой для расширения производства и рынка сбыта в Центральной Азии и соседних регионах.

Фото: Акорда

Ранее главе государства рассказали о планах по строительству международной клиники в Казахстане в партнерстве с Ashmore Healthcare International и ТОО "Самрук-Казына Инвест" с привлечением медицинского оператора мирового уровня Mount Sinai Health System.

Алия Абди
Алия Абди
