Трамп поблагодарил Токаева на заседании Совета мира
Фото: Акорда
Во время выступления на первом заседании Совета мира президент США Дональд Трамп отдельно поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за участие Казахстана в новом формате и высоко оценил страну, сообщает Zakon.kz.
Видео опубликовала пресс-служба главы государства.
"Президент Токаев, Казахстан, большое спасибо. Какая это страна... Это замечательная и богатая страна, если у кого-то есть сомнения", – сказал Трамп, обращаясь к казахстанскому лидеру.
Фото: Акорда
Как пишет Акорда, Токаев принимает участие в инаугурационном заседании Совета мира.
Мероприятие проходит в Институте мира имени Дональда Трампа в Вашингтоне.
Ранее сообщалось, что Токаев прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, где уже встретился с соотечественниками.
