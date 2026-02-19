#Референдум-2026
Политика

Трамп поблагодарил Токаева на заседании Совета мира

Трамп поблагодарил Токаева, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 20:53 Фото: Акорда
Во время выступления на первом заседании Совета мира президент США Дональд Трамп отдельно поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за участие Казахстана в новом формате и высоко оценил страну, сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовала пресс-служба главы государства.

"Президент Токаев, Казахстан, большое спасибо. Какая это страна... Это замечательная и богатая страна, если у кого-то есть сомнения", – сказал Трамп, обращаясь к казахстанскому лидеру.

Фото: Акорда

Как пишет Акорда, Токаев принимает участие в инаугурационном заседании Совета мира.

Мероприятие проходит в Институте мира имени Дональда Трампа в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что Токаев прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, где уже встретился с соотечественниками.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Дональд Трамп пригласил Касым-Жомарта Токаева и Казахстан в Совет мира
11:41, 19 января 2026
Дональд Трамп пригласил Касым-Жомарта Токаева и Казахстан в Совет мира
Макрон поблагодарил Токаева за его геополитическую позицию
14:04, 01 ноября 2023
Макрон поблагодарил Токаева за его геополитическую позицию
Трамп поздравил Токаева с подписанием контракта на 4 млрд долларов
22:48, 22 сентября 2025
Трамп поздравил Токаева с подписанием контракта на 4 млрд долларов
