Трамп поблагодарил Токаева на заседании Совета мира

Фото: Акорда

Во время выступления на первом заседании Совета мира президент США Дональд Трамп отдельно поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за участие Казахстана в новом формате и высоко оценил страну, сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовала пресс-служба главы государства. "Президент Токаев, Казахстан, большое спасибо. Какая это страна... Это замечательная и богатая страна, если у кого-то есть сомнения", – сказал Трамп, обращаясь к казахстанскому лидеру. Фото: Акорда Как пишет Акорда, Токаев принимает участие в инаугурационном заседании Совета мира. Мероприятие проходит в Институте мира имени Дональда Трампа в Вашингтоне. Ранее сообщалось, что Токаев прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, где уже встретился с соотечественниками.

