583 млн тенге "испарились": 14 сотрудников отдела образования получили сроки в Туркестанской области

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 09:15 Фото: Zakon.kz
В Туркестанской области вынесен приговор по делу о систематическом хищении бюджетных средств должностными лицами ГУ "Отдел образования Байдибекского района". Об этом 20 февраля 2026 года рассказали в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ), сообщает Zakon.kz.

Из распространенного релиза следует, что расследование проведено Департаментом АФМ по Туркестанской области.

"Группа из 18 должностных лиц, включая руководителей, бухгалтеров и экономистов, организовала схему присвоения бюджетных средств путем завышения бюджетных заявок на выплату заработной платы и других начислений 49 общеобразовательных школ района. Сотрудники бухгалтерии вносили заведомо недостоверные сведения в электронные системы. В платежные ведомости и расчетные листы включались данные лиц, фактически не состоявших в трудовых отношениях с образовательными учреждениями, либо указывались завышенные размеры заработной платы и надбавок".Пресс-служба АФМ РК

По данным агентства, для создания видимости законности операций использовался пакет подложных документов: служебные записки, приказы, расчетные ведомости, табели учета рабочего времени.

"Документы формировались задним числом либо корректировались после проведения платежей с целью приведения отчетности в формальное соответствие. Бюджетные средства перечислялись на банковские счета подставных лиц, в том числе родственников и знакомых, после чего суммы распределялись между участниками схемы в заранее согласованных долях".Пресс-служба АФМ РК

В результате, как уточнили в агентстве, сумма ущерба превысила 583 млн тенге.

Отмечается, что в ходе следствия ущерб подозреваемыми возмещен полностью.

"Судом 14-и виновным назначено наказание от 3 до 7 лет лишения свободы. В отношении четверых лиц уголовное преследование прекращено в связи с амнистией".Пресс-служба АФМ РК

Приговор вступил в законную силу.

18 февраля 2026 года в АФМ рассказали о расследовании в отношении Рантика Бахтияр Оглы, которого подозревают в организации незаконного игорного бизнеса в виде онлайн-казино.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Песок на 32 млн тенге незаконно добыли в Туркестанской области
15:05, 14 ноября 2023
Песок на 32 млн тенге незаконно добыли в Туркестанской области
Шантаж откровенным фото: в Туркестанской области вынесли приговор убийце девятиклассницы
19:52, 12 декабря 2023
Шантаж откровенным фото: в Туркестанской области вынесли приговор убийце девятиклассницы
Ущерб в 3,7 млрд тенге: в Антикоре рассказали о коррупции в сфере образования Туркестанской области
14:48, 20 ноября 2024
Ущерб в 3,7 млрд тенге: в Антикоре рассказали о коррупции в сфере образования Туркестанской области
