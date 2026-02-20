583 млн тенге "испарились": 14 сотрудников отдела образования получили сроки в Туркестанской области

В Туркестанской области вынесен приговор по делу о систематическом хищении бюджетных средств должностными лицами ГУ "Отдел образования Байдибекского района". Об этом 20 февраля 2026 года рассказали в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ), сообщает Zakon.kz.

Из распространенного релиза следует, что расследование проведено Департаментом АФМ по Туркестанской области. "Группа из 18 должностных лиц, включая руководителей, бухгалтеров и экономистов, организовала схему присвоения бюджетных средств путем завышения бюджетных заявок на выплату заработной платы и других начислений 49 общеобразовательных школ района. Сотрудники бухгалтерии вносили заведомо недостоверные сведения в электронные системы. В платежные ведомости и расчетные листы включались данные лиц, фактически не состоявших в трудовых отношениях с образовательными учреждениями, либо указывались завышенные размеры заработной платы и надбавок". Пресс-служба АФМ РК По данным агентства, для создания видимости законности операций использовался пакет подложных документов: служебные записки, приказы, расчетные ведомости, табели учета рабочего времени. "Документы формировались задним числом либо корректировались после проведения платежей с целью приведения отчетности в формальное соответствие. Бюджетные средства перечислялись на банковские счета подставных лиц, в том числе родственников и знакомых, после чего суммы распределялись между участниками схемы в заранее согласованных долях". Пресс-служба АФМ РК В результате, как уточнили в агентстве, сумма ущерба превысила 583 млн тенге. Отмечается, что в ходе следствия ущерб подозреваемыми возмещен полностью. "Судом 14-и виновным назначено наказание от 3 до 7 лет лишения свободы. В отношении четверых лиц уголовное преследование прекращено в связи с амнистией". Пресс-служба АФМ РК Приговор вступил в законную силу. 18 февраля 2026 года в АФМ рассказали о расследовании в отношении Рантика Бахтияр Оглы, которого подозревают в организации незаконного игорного бизнеса в виде онлайн-казино.

