События

Токаев освободил Берика Шолпанкулова от должности замглавы Нацбанка

Берик Шолпанкулов, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 17:21 Фото: nationalbank.kz
Берик Шолпанкулов освобожден от должности заместителя председателя Национального банка Казахстана (НБК), сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 20 февраля 2026 года, стало известно из Telegram-канала Акорды:

"Распоряжением главы государства Шолпанкулов Берик Шолпанкулович освобожден от должности заместителя председателя Национального банка Республики Казахстан согласно поданному заявлению".

Берик Шолпанкулов родился 4 марта 1976 года в Алматинской области. Окончил Казахский государственный аграрный университет (1996, экономист-бухгалтер), Национальный университет обороны, магистратура (2016, специальность "Военное и государственное управление").

Трудовую деятельность начал в 1996 году и до 2001-го работал казначеем отдела управления наличностью Управления кассовых средств и государственного долга Казначейства при Министерстве финансов РК, главным казначеем отдела наличности Управления наличности и государственного долга, начальником отдела по управлению текущими остатками наличности Управления наличности Департамента казначейства Министерства финансов РК.

С октября 2001 года по декабрь 2008-го занимал различные должности в Министерстве финансов РК. Также был вице-министром финансов РК (30.12.2008-06.2014), замминистра обороны РК по экономике и финансам (07.2014-10.2016), председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК (09.11.2016-12.2016).

В декабре 2016 года вновь был назначен вице-министром финансов РК, а в марте 2019 года стал первым вице-министром финансов РК.

Должность зампредседателя Нацбанка РК Берик Шолпанкулов занимал с апреля 2021 года.

