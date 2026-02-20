Токаев освободил Берика Шолпанкулова от должности замглавы Нацбанка

Берик Шолпанкулов освобожден от должности заместителя председателя Национального банка Казахстана (НБК), сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 20 февраля 2026 года, стало известно из Telegram-канала Акорды:

"Распоряжением главы государства Шолпанкулов Берик Шолпанкулович освобожден от должности заместителя председателя Национального банка Республики Казахстан согласно поданному заявлению".

Берик Шолпанкулов родился 4 марта 1976 года в Алматинской области. Окончил Казахский государственный аграрный университет (1996, экономист-бухгалтер), Национальный университет обороны, магистратура (2016, специальность "Военное и государственное управление").

Трудовую деятельность начал в 1996 году и до 2001-го работал казначеем отдела управления наличностью Управления кассовых средств и государственного долга Казначейства при Министерстве финансов РК, главным казначеем отдела наличности Управления наличности и государственного долга, начальником отдела по управлению текущими остатками наличности Управления наличности Департамента казначейства Министерства финансов РК.

С октября 2001 года по декабрь 2008-го занимал различные должности в Министерстве финансов РК. Также был вице-министром финансов РК (30.12.2008-06.2014), замминистра обороны РК по экономике и финансам (07.2014-10.2016), председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК (09.11.2016-12.2016).

В декабре 2016 года вновь был назначен вице-министром финансов РК, а в марте 2019 года стал первым вице-министром финансов РК.

Должность зампредседателя Нацбанка РК Берик Шолпанкулов занимал с апреля 2021 года.