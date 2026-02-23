Наш выбор – сильная страна и защищенный труд

В новой Конституции прямо закреплено: человек, его жизнь и достоинство – высшая ценность государства. Для нас это означает простые и понятные вещи: безопасность труда – обязанность, а не формальность; защита прав работника – закон, а не просьба, отмечают горняки угольного дивизиона ERG.

АО "Шубарколь комир" и разрез "Восточный" – одни из крупнейших в стране предприятий по добыче энергетического угля. Это важная часть промышленности страны, обеспечивающая значительный вклад в экономику Казахстана.

"Сегодня страна стоит перед важным решением – принятием новой Конституции. Для трудового коллектива это больше, чем юридический документ: это основа жизни и развития, гарант прав и свобод. В Конституции прямо закреплено, что человек, его жизнь и достоинство являются высшей ценностью государства. Это означает, что безопасность труда – обязанность, а не формальность; защита прав работника – закон, а не обращение", – отметил главный операционный директор дивизиона уголь ERG, АО "Шубарколь комир" Сергей Ким.

Фото: ERG

Горняки подчеркивают, что успех предприятий основан на сочетании опыта и молодости, устойчивых традиций и современного подхода к производству. Высокие стандарты безопасности труда, высокая квалификация персонала и постоянное развитие технологий остаются ключевыми направлениями работы.

Будущее страны зависит от наших решений. Участие в референдуме означает не оставаться в стороне и быть причастным к выбору своего будущего.

Горняки АО "Шубарколь комир" и разреза "Восточный" активно примут участие в референдуме и призывают всех сделать правильный выбор!