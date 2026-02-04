#Казахстан в сравнении
Право

В Казахстане усилят защиту трудовых прав и требования к безопасности труда

Мажилис Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2026 10:00 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 4 февраля 2026 года приняли во втором чтении законопроект по вопросам совершенствования безопасных условий труда и защиты трудовых прав работников. Документ направлен в Сенат, передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении к законопроекту указано, что он разработан в целях совершенствования законодательства РК в части защиты прав работников и направлен на повышение эффективности системы управления охраны труда.

Проект закона предусматривает правовые нормы, направленные на:

  • расширение компетенции уполномоченного государственного органа по труду в части утверждения порядка выдачи работникам пищевой продукции диетического лечебного и диетического профилактического питания;
  • установление в коллективном договоре положения о допустимом соотношении между максимальным и минимальными размерами заработной платы по соответствующей профессии, должности в организации;
  • вовлечение посредника в деятельность согласительной комиссии;
  • установление запрета на заключение договора с физическим лицом гражданско-правового характера при наличии в нем хотя бы одного отличительного признака трудовой деятельности.

В частности, законопроектом в Кодекс РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" вносятся компетенции по утверждению правил определения степени тяжести производственной травмы.

В ходе работы над законопроектом депутатами внесены следующие поправки:

  • предусматривается включение в коллективный договор положения о выплате пособий и компенсаций, в том числе при несчастных случаях, связанных с трудовой деятельностью;
  • устанавливается положение, согласно которому специалист по безопасности и охране труда подчиняется непосредственно первому руководителю организации, что обеспечивает закрепление ответственности за организацию безопасных условий труда за руководителем.

Кроме того, по инициативе правительства законопроектом:

  • предусматривается поправка в Закон РК "О разрешениях и уведомлениях" касательно лицензирования деятельности по оказанию специальных социальных услуг в сфере социальной защиты;
  • дополняется компетенция маслихатов в Закон РК "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" по разработке и утверждению правил присвоения звания "Почетный гражданин области (города, района)", разработанных на основании типовых правил, утверждаемых уполномоченным органом по вопросам использования государственных символов РК;
  • предлагаются нормы, направленные на уточнение видов производств, которые не могут быть приостановлены в период проведения забастовок.

Вместе с тем в реализацию нормативного постановления Конституционного суда в Социальный кодекс РК внесены уточнения касательно зачета в трудовой стаж времени ухода за малолетними детьми неработающему отцу при назначении пенсионных выплат по возрасту.

19 ноября 2025 года законопроект был одобрен в первом чтении на пленарном заседании Мажилиса.

2 февраля 2026 года стало известно, что казахстанским ученым изменят порядок оплаты труда.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Ошибка в тексте: