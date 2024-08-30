Что значит Конституция для простого казахстанца – мнение политологов

Конституции РК исполняется 29 лет – она была принята 30 августа 1995 года. В первой статье Конституции провозглашены высшие ценности государства – равенство прав и свобод каждого гражданина. Что значат сегодня статьи Основного закона для жителей страны, рассказывает Zakon.kz.

Конституция "Нового Казахстана" – правовая основа сложнейших отношений в современном социуме, считает политолог Эдуард Полетаев.

Конституция отличается от всех других законов тем, что, с одной стороны, накладывает ограничения на действия власти, а с другой стороны, провозглашает права и свободы граждан. В Конституции Казахстана особенно важны последние поправки, внесенные после всенародного референдума 2022 года. Они касаются юридических границ президентских полномочий и усиления парламентаризма в стране. По сути дела, обновленная Конституция – нормативная организация власти народа.

Вместе с тем Конституция налагает определенные обязательства на всех казахстанцев, считает политолог.

"Это не "декларация добрых намерений", а руководство к действию. Поэтому каждый гражданин должен не только следовать основным законам, но и защищать свою Конституцию". Эдуард Полетаев

Важнейшим условием становления "Нового Казахстана" является неукоснительное соблюдение всех законов, и в первую очередь – Конституции. Это касается абсолютно всех граждан республики.

Конституция – это воплощение общественного договора, рассказывает казахстанский профессор истории, эксперт ПРООН по человеческому развитию Владимир Осколков. По его мнению, это тот самый фундамент, на котором покоится жизнеспособность страны.

"Со времен Возрождения люди искали компромисс, который бы позволил существовать и сотрудничать обществу и государству. Сегодня такой компромисс – оптимальное соотношение общественной безопасности и индивидуальной свободы – воплощается в Основном законе каждой страны", – говорит историк.

Но, кроме этого, Конституция – это еще возможность для действий.

"Например, наша Конституция гарантирует право гражданина на образование. Это и есть юридическая и организационная основа для развития научных и образовательных программ. Сегодня в Казахстане мы видим поворот власти к фундаментальной науке, и это прямое следствие постулатов, заложенных в Конституции". Владимир Осколков

Добавим, что последние поправки в Конституцию внесены 5 июня 2022 года, когда в стране впервые прошел республиканский референдум, в рамках которого были приняты изменения, ознаменовавшие начало преобразований во всех сферах.

В частности, Конституционный совет был преобразован в Конституционный суд, а Мажилис Парламента стал избираться по смешанной избирательной системе. Также из Основного закона были убраны статьи о первом президенте Казахстана.

За положительное решение вынесенного на референдум вопроса тогда проголосовало более 77% казахстанцев.